La campaña de Patricia Bullrich sigue sin encontrar su eje. La dirigente hizo declaraciones que dieron la idea de que estaba distanciada de Mauricio Macri, pero luego desde su entorno relativizaron la pelea. A continuación, Nicolás Massot salió a exigirle al ex presidente que sea más claro en sus apoyos. Su equipo económico se concentró en pronosticar calamidades si gana Javier Milei, para que luego uno de sus referentes más cercanos, Luciano Laspina, se saque una foto con Domingo Cavallo, el autor del corralito. Bullrich, en tanto, anduvo por Misiones prometiendo medidas para los productores. Solo falta que les prometa la revolución productiva.

Bullrich se mostró muy cómoda en la campaña hasta las PASO, cuando su contrincante era Horacio Rodríguez Larreta. Imaginaba que iba a poder seguir en la misma tónica con Sergio Massa, pero lo que la descolocó es que su principal contrincante es Milei, el mismo al que ella intentó sin éxito sumar a Juntos por el Cambio. Desde entonces, la campaña carece de un eje claro. Un día es una pelea con Macri. Otro es la presentación de Carlos Melconián, pero luego eso no tiene continuidad.

Contra Macri



La pelea con Macri es negada sistemáticamente por el entorno de Bullrich, pese a que ella habló de "liberarse" y "no estar presos" de Macri y sus decisiones. Hasta Federico Pinedo salió a aclarar que "está todo bien con Macri".

Al que le tienen que avisar es a Nicolás Massot, que volvió a la carga contra el ex presidente. "Me gustaría que el rol de Macri fuera mucho más nítido. “Hay una ambigüedad en la que pareciera que da todo lo mismo, y no es cierto. Me desilusiona que no hay nadie que lo tenga más claro que el propio Macri”, remarcó Massot, quien recordó que Javier Milei le ofreció un cargo en su gobierno y Macri no dijo nada al respecto. “Macri tiene que contestarle, no a mí, si no a los millones de argentinos que hace años confían en Juntos por el Cambio”, señaló Massot, que forma parte de los dirigentes de Emilio Monzó que acompañan a Bullrich.