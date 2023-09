Tras el triunfo 1 a 0 de este jueves ante Ecuador, la selección argentina se enfrentará el próximo martes 12 de septiembre a su par de Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 2 de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026. ¿Qué pasa con Lionel Messi?



Dónde ver Argentina vs Bolivia

El encuentro comenzará a las 17:30 y será televisado por TyC Sports y TV Pública. Ambas señales televisivas pueden sintonizarse mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

Scaloni sobre jugar en la altura y el historial vs Bolivia

"Hacemos como la última vez, viajamos el domingo que son dos días antes del partido. No hay una receta para ir a Bolivia, ninguno sabe qué es lo mejor. Ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, en principio pensamos en el partido de mañana que es el más importante. El que esté al 100 por 100 irá, como siempre", declaró Lionel Scaloni con respecto al compromiso de la fecha 2 del próximo martes ante Bolivia.

Los más de 3500 metros sobre el nivel del mar sobre los que se encuentra el Estadio Hernando Siles de La Paz siempre han sido un problema para la selección argentina. En un historial de 49 partidos, Bolivia ganó tan solo 7, todos ellos en territorio boliviano. Empataron 5 veces y las otras 29 terminaron en victoria de la Albiceleste.

¿Qué pasa con Messi en Selección vs Bolivia?

Lionel Scaloni confirmó que la salida de Lionel Messi a minutos del final del partio ante Ecuador se debió a un pedido del astro. “Me pidió el cambio él, después evaluaremos que tiene, sino no lo saco”, remarcó el entrenador sobre la decisión de reemplazar al capitán, que había dicho que no será la última vez que esto suceda. "No sabemos qué tiene Messi. Pidió el cambio porque sintió algo. Mañana le harán estudios. Si está bien, viajará a Bolivia y si no, veremos qué hacemos", amplió el DT. La delegación argentina viajará este domingo hacia la capital boliviana.



Brasil vs Bolivia

Por lo pronto, este viernes Bolivia debuta en las Eliminatorias para el Mundial 2026. El rival y el escenario son más que complicados: visita a Brasil en el Estadio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença de la ciudad de Belém. El partido empieza a las 21:45 y será televisado por TyC Sports.

