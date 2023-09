El secretario general del Sindicato Único de Conductores de Moto de la Argentina, Mariano Gastón Robles, rechazó la posibilidad de que los trabajadores de las aplicaciones de deliverys repartan boletas de La Libertad Avanza (LLA), tal como lo propuso Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno por el partido de Javier Milei. Para el dirigente gremial, la propuesta solo busca "sacar más derechos".



Hace unos días, Marra pidió públicamente a los trabajadores de las aplicaciones de servicio que "colaboren" con su campaña llevando "las ideas de la libertad a cada puerta en cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires", mientras realizan sus tareas de reparto. En ese sentido, Robles rechazó la convocatoria y expresó que el gremio realiza asambleas donde abordan "las propuestas" de cada candidato. "Queremos que nuestros afiliados las lean, se interioricen y, a partir de ahí, decidan a quién votar". Por otra parte indicó que "Milei nos va a sacar más derechos. Si un trabajador que no cuenta con obra social o se accidenta en una moto, no va a tener un hospital público en el que lo curen gratis. Hay un avance de la derecha y si le sacan los derechos laborales a los compañeros, que actualmente los tienen, el horizonte para los que no los tienen es aún más negro", reflexionó.

Así, Robles recordó que, desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, permitió "la desregulación de las app de deliverys y, en estos años, tampoco se avanzó mucho, más allá de algunas inspecciones realizadas con el Ministerio de Trabajo".

El dirigente sindical precisó que, en la Argentina, se estima que hay en total unos 80.000 trabajadores de reparto por aplicación, a quienes no se les reconoce la relación laboral, por lo que no cuentan con algunos derechos como salario básico garantizado, ni ART, ni obra social.

"Son empresas que hacen propaganda en la tele todo el tiempo, pero no tienen lugares físicos a los que ir a reclamar sueldos porque son aplicaciones. Es decir, son fantasmas inscriptos como empresas informáticas. Pero nos damos cuenta tarde de que esto pasa y nos explota en la cara", describió.

A posteriori, aseveró: "No estamos regularizados pero somos unos de los gremios más grandes del país. El gobierno tiene que darse de cuenta de que nos tiene que dar bola, nos tienen que regularizar y ser trabajadores".