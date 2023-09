Luego de 100 días en la cárcel, el cantante L-Gante recuperó la libertad al ser beneficiado con el cese de su prisión preventiva y la libertad inmediata en el marco de la causa en la que está imputado por privación ilegal de la libertad y amenazas y afirmó que aprovechó el encierro para fortalecer su salud mental.



Elián Ángel Valenzuela celebró el fallo con sus fans y la prensa. "Estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo para pensar de buena manera, y que justicia se haga siempre", expresó el artista.



"Este tiempo que estuve acá lo aproveché para endurecerme mentalmente y cuidarme un poco más, no dar oportunidades a las cosas malas y meterle con todo a lo que me gusta", comentó el cantante en declaraciones recogidas por la señal C5N. Y cerró con una frase que simboliza su estilo musical: "Cumbia 420 pa´ los negros".



Tras el breve contacto con los periodistas, fue ovacionado por los fanáticos que se hicieron presentes.



Estaba vestido con un conjunto deportivo negro y verde, gorra blanca y una novedosa barba candado. Al retirarse se sentó en el asiento trasero de su vehículo junto al manager para emprender la retirada tocando bocina a modo de festejo.



De no mediar cambios de último momento, L-Gante pasará sus primeros días post libertad en la casa de su representante.