Pobres criaturas, la película del cineasta griego Yorgos Lanthimos, se llevó el León de Oro de la última edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. El drama fantástico y feminista que protagonizan Emma Stone y Mark Ruffalo narra la historia de una mujer que al volver de la muerte con la ayuda de un científico estrafalario (Willem Dafoe) tiene el anhelo de explorar su sexualidad con libertad, como nunca antes.

La película, con varios guiños al clásico literario de Mary Shelley "Frankenstein", es una adaptación de la novela homónima de Alasdair Gray, publicada en 1992. Al recibir el premio principal, Lanthimos afirmó que le tomó mucho tiempo hacer su largometraje, el primero desde su multipremiada película La favorita (2018).

El cineasta Yorgos Lanthimos, ganador del León de Oro del Festival de Venecia. (Foto: AFP)

"Hasta ahora, la industria no ha estado preparada para recibir una película como ésta", sostuvo el director de La langosta (2015), tras destacar el rol protagónico de Stone. La célebre actriz, ganadora de un Óscar y varios reconocimientos por su papel en la película La la land (2016), no pudo acudir a Venecia porque adhiere a la huelga de actores en Estados Unidos.

La sinópsis oficial de la película ganadora indica: "Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación".

Los ganadores del 80º Festival de Venecia

Por otra parte, el japonés Ryusuke Hamaguchi se llevó el León de Plata (Gran Premio del Jurado) por El mal no existe, una enigmática película sobre la llegada de unos inversores a una comunidad rural.

El León de Plata al mejor director fue otorgado al italiano Matteo Garrone por Io capitano, un drama sobre los migrantes provenientes de África.

El premio especial del jurado fue para Green Border de Agnieszka Holland, sobre otra tragedia, la de los candidatos al asilo atrapados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

El premio al mejor guión fue para los chilenos Pablo Larraín y Guillermo Calderón por El Conde, una sátira en blanco y negro sobre un Augusto Pinochet vampiro.

Por su parte, Cailee Sapeny ganó el premio a la mejor actriz por su papel de Priscilla Presley en Priscilla, y Peter Sarsgaard se llevó el reconocimiento al mejor actor por Memory.

La contendiente argentina en el festival, El rapto, de Daniela Goggi, compitió en la categoría Horizontes Extra, donde triunfó Felicità, de la italiana Micaela Ramazzotti.

Por otra parte, Alex Braverman se llevó el premio al mejor documental por Thank You Very Much, que analiza la carrera del legendario comediante Andy Kaufman, mientras que Love Is a Gun, el debut como director del actor taiwanés Lee Hong-chi, ganó el premio León del Futuro a la mejor ópera prima.