La tercera temporada de The Morning Show (estrena el próximo miércoles por Apple TV+) se inicia con el obituario de Alex Levy (Jennifer Aniston). En realidad, la mujer fuerte del canal UBA no ha muerto, solo preparó ese especial por si le llegara a pasar algo. "Solo me siento viva cuando trabajo", dirá la conductora frente a la cámara. No muy distinto es el caso de Bradley Jackson (Reese Witherspoon), su comadre dentro de ese medio. La tensión entre lo profesional, lo íntimo, los rumores y lo muy público se mantiene como el fuerte de este arco compuesto por diez episodios. Cada semana el servicio de streaming alojará un nuevo episodio de esta producción que tiene confirmada una cuarta temporada.

Improbable hija de Poder que mata (Sidney Lumet; 1976) y los novelones de Shonda Rhimes, The Morning Show alimenta su narrativa salpimentando la ficción con la realidad. Primero fue el "Me Too", le siguió la pandemia y ahora es el turno de las nuevas tecnologías. El arco de personajes y dilemas es amplio, pero quien se come la pantalla es Corey Ellison (Billy Crudrup), el indescifrable ejecutivo que sabe como atravesar temporales. Al elenco se suma al elenco Jon Hamm. El ex Mad Men le da vida a Paul Marks, un magnate que quiere adueñarse de la señal y del corazón de Levy. Al aire en 3, 2, 1.