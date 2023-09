El diputado de la Asamblea Nacional de Francia, Rodrigo Arenas, del bloque La Francia Insumisa, estuvo la semana pasada en Argentina y en su país de origen, Chile, cumpliendo con una agenda en la que advirtió sobre los riesgos de la continuidad de una matriz colonial extractivista, invitó a la unidad internacional en defensa de la democracia y, de visita en Jujuy, se reunió con la dirigente social Milagro Sala, a la que entregó una medalla honorífica de la Asamblea Nacional Francesa en reconocimiento a su lucha por el pueblo jujeño.



Al hablar tras su visita a Milagro, Arenas se mostró interesado en la experiencia de los pueblos originarios, un "tema en Argentina, en Chile, en Francia, en el mundo". En este sentido, afirmó que no puede haber seguridad internacional frente al extractivismo planetario, "si la transición ecológica de Europa, y en Francia en particular, la están pagando los pueblos de sudamericanos".

En declaraciones a Radio Nacional Jujuy el legislador invitó a "entrar en este mundialismo en el cual se reconoce la dignidad de los trabajadores", pero también que "los europeos paguen el costo ecológico de las condiciones comerciales que establecen acerca de la materia prima". "No podemos ser los nuevos Cristóbal Colón, que vienen a entregar espejitos a América Latina y se llevan el oro y la plata. Ahora se llama litio o ganado, soja y todas las cosas que América Latina entrega al llamado primer mundo", subrayó.

"La transición eléctrica, la transición energética que está haciendo el primer mundo, Europa concretamente, también otros países como China, Estados Unidos, la están pagando los países extractivistas que conforman (...) el Triángulo de Litio. También Australia es el principal país que exporta a Francia. Esa relación colonial, no puede seguir así", aseguró.

La violencia no es democrática

Entonces habló de la internacionalización de la lucha, y de la represión: en Francia o en Jujuy, "a todos aquellos que resisten y que tratan de defender sus intereses los criminalizan, y organizan (esa represión) incluso votando leyes para que les peguen más duro y más fuerte, cada vez más. Esa forma de tratar a la gente que se opone, que no está de acuerdo, no es legítima en una democracia. La violencia trae la violencia y los estados que sean, en Francia o en Jujuy, están perdiendo, si no perdieron ya, el uso legítimo de la fuerza organizada por el estado", advirtió. "Estamos entrando en una lógica muy complicada donde la violencia no puede ser la manera en la cual se trata la gente. Estamos al borde de explosiones sociales muy fuertes", como pasó en Francia con las protestas contra la reforma de la jubilación. "También en Francia tenemos nuestros jóvenes que les quitaron un ojo, tenemos nuestros muertos. O sea, estamos en las mismas luchas y se ha internacionalizado la lucha, con una internacionalización también de la criminalización y la represión".

En Argentina, el legislador participó de un conversatorio en relación a la violencia estatal desatada en Jujuy por el gobierno de Gerardo Morales en el marco de las manifestaciones contra la reforma parcial de la Constitución. En Chile, donde nació en Valparaíso, hijo de exiliados, Arenas fue invitado a participar en la "Cumbre Internacional por la Democracia y los Derechos Humanos: Allende 50 Años" en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de marzo de 1973.

"Mi presencia aquí en Chile, como fue en Argentina y América Latina en general, es de crear puentes entre los todos continentes. Porque finalmente tenemos intereses en común y tenemos que internacionalizar las luchas, también los métodos con los cuales nosotros pudimos oponernos a un modelo de dominación que pega siempre en lo más débil", contó. En lo más débil entre países, pero también dentro de un país, como pasa con en Jujuy, explicó, donde los pueblos indígenas, los habitantes primarios de este territorio, "Hoy están oprimidos, perseguidos y concretamente están al servicio del desarrollo del que ellos no ven muchas veces ni la luz, solo migas de la explotación que están sufriendo".

Por otro lado, el legislador se pronunció sobre el proceso electoral que se vive en Argentina. "Los partidos políticos tradicionales ya no están para entregar proposición y solución a la ciudadanía, en particular aquella que no tiene lo suficiente para terminar el mes", situación en la que se encuentran trabajadores, jubilados, estudiantes, y "todos aquellos que solo tienen la fuerza de trabajo para poder vivir o sobrevivir", opinó. También alertó sobre dirigentes que "están dispuestos a sacrificar a una parte de la ciudadanía para que el resto viva bien".

"Hay que terminar de escuchar a esa gente mentirosa que le cuenta cuentos a la gente y que le explica que la explotación del litio es una magia internacional que permitirá a la gente desarrollarse", instó, e invitó a observar lo que pasa en Chile, en Argentina, con inflación, con altos niveles de probreza. "Entonces, para qué sirve seguir explotando si finalmente no les beneficia a aquellos que tienen ese trabajo".

Arenas también defendió la educación pública. "Cuando se privatiza la educación lo que se crea es una sociedad con castas que solo permite llegar a la élites de una nación", alertó. Y cuestionó en este sentido a los candidatos de la derecha, "Están buscando una sociedad de segregación". "La República es dignidad, la democracia es dignidad, y cuando tenemos un sistema escolar, tiene que ser público porque el sistema público es el único que garantiza un universalismo y la promoción del interés general y del bien público", aseguró. El Estado "tiene que dar las herramientas y los útiles, los conocimientos y los saberes y los comportamientos que permitan poner en cualquier lugar del mundo unas reformas que lleven a la buena vida, contra la mala vida que quiere imponer el modelo neoliberal".

"Morales tiene su responsabilidad"

En San Salvador de Jujuy, Arenas se reunió con la referente de la Tupac Amaru: "Nuestra camarada Milagro es combatiente, a pesar de toda la dificultad y la situación familiar en que se encuentra, ella sigue parada", dijo sobre ese encuentro. Como diputado de la Asamblea Nacional de Francia le entregó una medalla "en reconocimiento de sus combates. También, por los aportes para la preservación y las luchas que llevó en la provincia de Jujuy". Contó que para él fue una experiencia muy importante conocer a Milagro: "me crié, me eduqué con las luchas que llevan en esa provincia". "Quedamos comprometidos que va a seguir luchando y vamos a seguir apoyándola".

El legislador calificó a Milagro Sala como "una luchadora genética". "En este momento que estamos viviendo todos en el planeta necesitamos esa energía que ella transmite. A pesar de la dureza con la cual la está tratando ese gobierno. Por eso le transmití solidaridad incondicional internacional".

Arenas contó que también estuvo informando sobre la situación de salud de Milagro Sala, que necesita ser operada de urgencia en Buenos Aires pero la justicia jujeña no autoriza el traslado. "Morales tiene su responsabilidad", aseguró recordando que toda persona, aún estando a disposición de la justicia, en cualquier lugar del planeta, "tiene derecho a la salud. Esa es la urgencia humanitaria y nadie puede quitarle eso, es un ser humano". "Morales no tiene ninguna razón y ningún derecho de atentar a su condición física".