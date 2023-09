"Se lo he dicho pero no me hace caso (...) comete un error grave al tratar de explicar lo que va a hacer", dijo en una entrevista televisiva Domingo Cavallo, develando la relación de interconsulta permanente que mantiene con el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. Pero el ex ministro del uno a uno, las privatizaciones del gobierno de Menem y el estallido de De La Rua no sólo tiene nexos aceitados y baja línea a los libertarios, sino que mantiene reuniones periódicas con todo el arco de economistas de Juntos por el Cambio, contacto que se intensificó con encuentros públicos de los economistas heridos por la designación de Carlos Melconian, como técnico traductor de los discursos de Patricia Bullrich. Un dato extra: también hace gestiones vía recomendaciones, de migración de cuadros del bullrichismo a las finas de Milei, al que "Mingo" ve perfilado para garantizarse el acceso a segunda vuelta.

Según supo Página I12, en las filas del larretismo, aún golpeado por la derrota en la interna, describen a Domingo Felipe como "el padre de la criatura", o más bien de las criaturas, que han tomado los lineamientos de un neo menemismo no sólo en la idea de dolarizar, sino en la concepción sobre la liquidación de empresas públicas. Esta recomendación la suele dar Cavallo y la última vez que la comunicó fue una reunión con Luciano Laspina.

"Hoy, como tantas otras veces, estuve conversando con Domingo Cavallo. Es el único economista que frenó la inflación y la híperinflación en Argentina. Hay que recuperar sus ideas para reconstruir el peso argentino, sin cepos y con libre elección de monedas", expresó Laspina en un mensaje de Twitter acompañado por una foto con Cavallo. En esa misma reunión, contado por Cavallo, el ex minsitro le sugirió pasarse a las filas de Milei: "le hice un chiste, le dije que dado que te desplazaron (pusieron a Melconian) y no saben qué rol te van a dar, empezá a pensar en trabajar con Milei".

Cuentan en las filas de Juntos que Cavallo no ven con buenos ojos a Melconian y considera que no llegará a poder explicar a Bullrich, que no para de tener errores comunicacionales de la economía. En la nota antes citada, el ex ministro aseguró que "Melconian es muy buen economista y se ha tomado el trabajo de armar un equipo y tener un plan completo, pero no me parece bien que lo único a lo que se dedique sea atacar a Milei. No fue muy inteligente haberlo apartado a Luciano Laspina”.

De todos modos, no es Laspina el único alumno aplicado del cavallismo. Hernán Lacunza, que hasta hace unos meses trabajaba para la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, admitió que lo visita seguido y hace mucho tiempo. "Hablo con frecuencia con Domingo Cavallo, no es de ahora, es de antes, porque es un referente de la política y la economía local, y también de la academia", explicó y luego trazó un extraño paralelismo para justificar esos encuentros y, sobre todo, esas ideas: "es que se reavivan los fantasmas de los años 80 por un programa económico que se deshilacha, y ahí viene la memoria de aquella crisis inflacionaria y cobra vigencia esa figura (de Cavallo)". Este diario consultó a gente cercana a Lacunza para mayor detalles pero se centraron en destacar los dichos públicos de quien fuera el ministro de Economía de Mauricio Macri reconocido por haber defaulteado la deuda en pesos.

El "celestino" de Cavallo y Milei

Javier Milei tiene en sus equipos de asesores a dos ex funcionarios del BCRA y Economía del menemismo, como Roque Fernández y Carlos Rodríguez. El líder de los libertarios tiene desde hace años una admiración por la convertibilidad y reivindica a Cavallo cada vez que puede, pero lo conoce personalmente hace relativamente poco.

Contaron a este diario desde el espacio libertario que el que los presentó fue Guillermo Francos, que fue hasta hace un mes el representante argentino ante el BID y ahora es el hombre político de LLA. Francos y Milei se conocen de haber trabajado juntos en Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian.

Cerca de Milei aseguran que, de todos modos, "Cavallo ha sido crítico con Javier, y nosotros no lo tenemos dentro de nuestro equipo". Gambetean, a diferencia de Juntos por el Cambio, mostrarlo en público. Pero sí admiten que han existido reuniones de sus técnicos. El caso del que supo este diario fue el de un encuentro de Emilio Ocampo con Cavallo, una especie de escuelita de dolarizadores. Ocampo es uno de los primeros en venderle a Milei un plan de dolarización, de los muchos que hay sobre el escritorio del libertario.

"No me hace caso", dijo Cavallo sobre Milei, cuando le sugirió que deje de explicar en público los planes económicos que quiere hacer, en una especie de revival de aquel Menem que admitió que si, en la previa a ser presidente, contaba lo que iba a hacer, no lo votaría nadie.