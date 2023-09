Las autoridades españolas suspendieron el dispositivo de búsqueda de Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik, dos jóvenes marplatenses desaparecidos desde el pasado 27 de agosto en las costas de Málaga cuando salieron a practicar pádel surf desde la playa de la Misericordia, en Huelin.

El operativo de búsqueda se puso en marcha la mañana del lunes 28 de agosto, el día siguiente a la desaparición de los dos hombres, luego de que una hermana de Soria hiciera la denuncia a la Policía Civil. Se habían sumado a este dispositivo de rastreo por mar y tierra los profesionales y unidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Policía Nacional, la Cruz Roja, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y el Ejército del Aire español.

Sin embargo, pese a los intentos de las autoridades, lo único que se encontró desde entonces fue la tabla de pádel surf que utilizaron los marplatenses para adentrarse al mar y una bombilla del equipo de mate que utilizaban.

"La fase de búsqueda actual es una búsqueda expansiva, es decir, con radioavisos para que los buques/embarcaciones que navegan en las inmediaciones de Málaga extremen la vigilancia", señaló este lunes Salvamento Marítimo desde sus redes sociales sobre la búsqueda de Soria y Ludvik, de 34 y 29 años de edad respectivamente.

Salvamento Marítimo confirmó que el dispositivo de búsqueda pasó a un estado pasivo. (Foto: captura de pantalla)

Las autoridades cambiaron la búsqueda de un estado activo a pasivo dado el tiempo transcurrido y los cambios de viento y de marea, por esto es que ya no movilizarán medios marítimos ni aéreos, explicaron.



El malestar de la familia de Maximiliano Ludvik y Emmanuel Soria

Que la búsqueda de los dos amigos marplatenses haya virado hacia un estado pasivo en significó un baldazo de agua fría para los familiares, que realizaron miles de kilómetros para llegar hasta el lugar en el que se los vio por última vez con vida, con el fin de hallar sus restos.

La semana pasada, la familia de Soria y Ludvik se reunió en el Ayuntamiento español de Málaga con el alcalde, Francisco de la Torre; el concejal de Seguridad Ciudadana, Avelino Barrionuevo; y los concejales de Con Málaga, Toni Morillas y Nicolás Sguiglia; para pedirles que no cesaran con la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos. En este marco, el mandatario local afirmó a los parientes de los argentinos que haría "todo lo posible para que se mantenga" el dispositivo.



En este marco, Camila Soria, la hermana de Emmanuel, explicó a la agencia española EFE que si se ahogaron es probable que sus cuerpos salgan a flote al cabo de nueve o diez días, según les aseguran navegantes y expertos, por lo que no comprenden que se les deje de buscar.

Familiares de Maximiliano y Emmanuel reunidos con las autoridades malagueñas en el Ayuntamiento. (Foto: Twitter)

Asimismo, afirmó que todo lo encontrado fue por embarcaciones privadas, como la tabla de padelsurf, y recordó que la búsqueda aérea se abandonó hace unos días pese a que la familia considera que es la más efectiva.

"Deberían ponerse en nuestra piel y entender que es muy difícil rendirse cuando no tenemos ninguna prueba de que estén vivos o muertos", expresó por su parte al Diario Sur de Málaga Ignacio Soria, otro hermano de Emmanuel.

Según indicó, no tuvieron respuestas satisfactorias de la Subdelegación del Gobierno. “Creemos que son clave en este caso para que no caiga en el olvido; si nos tenemos que encadenar en la Subdelegación para que nos escuchen, lo haremos”, sentenció.



De acuerdo con su descripción, la noticia provocó un gran malestar en la familia, pero insistió en que pese a que las novedades no sean positivas y generen una montaña rusa emocional, resultaba importante "continuar firmes" para que las autoridades españolas no los abandonen. Y sobre todo, "para encontrar un final, el que sea", subrayó.



La semana pasada se convocó a una marcha en Mar del Plata para pedir que no cese la búsqueda de Maximiliano y Emmanuel. (Foto: Télam)

La esperanza de la familia por encontrarlos vivos no se agota a pesar del paso del tiempo, dado que todavía no se encuentran indicios de los cuerpos. "¿Por qué no imaginar que puedan estar ingresados en un hospital, inconscientes y recuperándose de algo que les hubiera podido ocurrir? Seguimos creyendo en el milagro", remarcó el joven.

También indicó que el padre de uno de los desaparecidos tenía en mente viajar hacia Marruecos para pedir ayuda a las autoridades de ese país en la búsqueda, pero el violento terremoto de los últimos días alteró sus planes.



El hallazgo de un cadáver y una nueva frustración

El Diario Sur infomó que un buque avistó el sábado pasado el cadáver de una persona flotando en alta mar, al sur de Motril, y dio aviso a Salvamento Marítimo. Las autoridades españolas enviaron una embarcación de su flota para rescatar el cuerpo y lo trasladaron a Algeciras, donde se llevó a cabo la posterior autopsia en el Instituto de Medicina Legal.

De acuerdo con las fuentes que consultó ese medio, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que impedía una identificación preliminar, al menos a simple vista, por si podía corresponder al de alguno de los dos jóvenes argentinos desaparecidos en Málaga.

En este sentido, Salvamento Marítimo avisó a las familias, y según Ignacio Soria, les pidieron una muestra de sangre para comprobar la identidad. "Fue totalmente innecesario porque ya cuentan con una muestra de ADN para usarla en el cotejo sin necesidad de que tengamos que enterarnos de cada comprobación que realizan. Vivimos 24 horas muy angustiosas hasta que la Guardia Civil nos llamó descartando que fuera Emmanuel o Maxi", explicó.