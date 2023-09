En las elecciones generales de este domingo 22 de octubre los bonaerenses eligen, además de presidente y vicepresidente, gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes, concejales y autoridades comunales. El voto es obligatorio para los mayores de 18 y menores de 70 años. La votación empieza a las 8 y termina a las 18.

¿Cómo fueron los resultados de las PASO 2023 en Buenos Aires?

En las PASO 2023 de la provincia de Buenos Aires los ciudadanos votaron para definir qué candidatos compiten en las elecciones generales de 22 de octubre. A nivel provincial, Axel Kicillof se impuso entre los precandidatos a gobernador.

Cuándo son las Elecciones 2023 y que se vota en Buenos Aires

Los bonaerenses votan este 22 de octubre a nivel nacional las categorías de:

Presidente y vice

3 Senadores nacionales

35 Diputados nacionales

1 parlamentario del Mercosur

En tanto, a nivel local eligen:

Gobernador y vice

46 Diputados provinciales

23 Senadores provinciales

135 Intendentes

1097 concejales

Dónde voto: consultá el padrón electoral en Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral habilitó un sitio web en el que los electores pueden averiguar dónde votar. Para acceder a esa información es necesario ingresar a la web, colocar número de documento, género y completar un código de seguridad.



Tras esa verificación, el sistema proporciona el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.

No estoy en el padrón electoral, ¿qué hago?

En caso de errores u omisiones en el padrón, los electores tuvieron tiempo hasta el 19 de mayo para presentar sus observaciones ante la Cámara Nacional Electoral. Pasado ese plazo, no es posible efectuar reclamos ni rectificaciones.



¿Hasta qué edad se vota?

El voto en Argentina es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. En las elecciones 2023 están habilitados para votar 12.704.518 ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Para ejercer su derecho al voto deben figurar en el padrón electoral y asistir al centro de votación con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

En algunos casos está justificado no concurrir a votar. Quien no vote tendrá que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral y si no lo hace deberá pagar una multa. Quienes hayan perdido el documento no podrán votar.



Cuándo empieza la veda electoral en las Elecciones 2023



La veda electoral por las elecciones 2023 comienza a las 8 de la mañana del viernes 20 de octubre. Desde entonces y hasta las 21 del domingo 22 de octubre, tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas.

Puntualmente, la venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del día anterior a la elección hasta las 21 del día en que se celebran los comicios. A quien venda bebidas alcohólicas durante ese período le corresponde una pena de prisión de entre quince días y seis meses.

Cuándo se publican datos oficiales de las Elecciones 2023

En Argentina, el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe “actos de proselitismo público” y "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre". Recién a las 21 de ese domingo es legal difundir números.



Cuando termina la jornada electoral empieza el escrutinio, es decir, el procedimiento para contar los votos que se realiza en la misma mesa de votación. Para ello, la autoridad de mesa, asistido por su auxiliar, verifica cuantas personas del padrón de mesa efectivamente votaron. Luego abre la urna, cuenta primero los sobres y después los votos emitidos para cada agrupación política.

El conteo que se hace ni bien cierran las mesas no tiene validez legal ni sirve para proclamar a los representantes electos, pero permite saber la tendencia de la votación a pocas horas del cierre de los comicios y brindarle información a la ciudadanía.



A diferencia del escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo sí tiene validez legal y establece quiénes son los candidatos electos a los cargos en disputa. Es aquel que hace la Justicia Nacional Electoral. Comienza 48 horas después de la finalización de las elecciones, se realiza a partir de las Actas de Escrutinio de cada mesa, y es el que produce los resultados de la elección a partir de los cuales se distribuyen los cargos en juego.



