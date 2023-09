Para cortar la semana, el trío rosarino Budapest, que cuenta con más de diez años de trayectoria, presentará un show con temas propios caracterizados por clásicos sonidos de jazz, funk y rock. Además, interpretarán clásicos de Steve Wonder, Louis Armstrong, Henry Mancini, Jaco Pastorius, The Beatles y The Rolling Stones, entre otros. En este show, el grupo integrado por Matías Bresciani (bajo), Lucas Castelli (batería) y Milton Salvatelli (guitarra y voz) contará con importantes invitados sorpresa. (Hoy, a las 21 hs, en Beatmemo Pub)