Superado el affaire Macri, Patricia Bullrich continuará su campaña este jueves con la presentación de un libro que se llama De un día para el otro y donde se dispone a explicar cómo cambiará una sucesión de cuestiones del Estado y del país en las primeras 24 horas de llegar a la presidencia (si la eligen). Se espera que el expresidente Mauricio Macri asista a la presentación, como un nuevo gesto de respaldo luego de la entrevista televisiva en la que dijo que era "su candidata" y no Javier Milei. En tanto, el filosofo Santiago Kovadloff siguió intentando explicar (sin éxito) cuál sería su cargo en un eventual gabinete de Bullrich. Y un grupo de seguidores lanzaron en redes "La Patoneta".



El nuevo hito en la campaña de Bullrich será presentar su libro en la Facultad de Derecho este jueves. Allí, a lo largo de 224 páginas, detalla cuales serán las primeras medidas que tomará en su primer día de Gobierno. La gran mayoría tienen que ver con recortes en el Estado, para sospresa de nadie. También habrá medidas sobre el sistema carcelario y sobre las fuerzas policiales, entre ellas, la de reprimir cualquier manifestación que sea declarada ilegal.



Bullrich viene recomponiendo su relación con Macri desde el fin de semana pasado. El expresidente dio muestras de esto en una entrevista en la que la elogió y dijo que es la líder de Juntos por el Cambio, porque él aprendió "a soltar". Es probable que Macri se haga presente para escuchar a Bullrich dar cátedra de cómo será un gobierno que, por ahora, está lejos: primero tiene que entrar al ballottage.

En general, en el entorno de Bullrich se mostraron conformes con la intervención del exmandatario: necesitaban que saliera a despejar dudas de su relación con Milei y de su papel en la campaña, pero no tanto como para dejarla a ella como una suerte de títere. Macri se preocupó de hacer ambas cosas y es probable que, de acá en más, su presencia en la campaña sea homoepática.



El interrogante Kovadloff

El paso anterior en la campaña de Bullrich fue presentar al filósofo Santiago Kovadloff para un rol en su gobierno que nadie supo explicar con precisión, más allá de una serie de generalidades. El intelectual hizo al día siguiente su propio intento de detallar qué es lo que hará: “La idea es crear un consejo de asesores que trate y se empeñe en mantener con Bullrich un diálogo y un intercambio asentado en la necesidad de que ciertos principios vinculados al conocimiento, a la salud, a la cultura puedan ser recogidos por ella, para que, en el caso de que acceda a la presidencia, pueda bajarlos a los distintos ministerios que tienen como tarea implementar aspectos fundamentales de la acción política, en lo económico y en todos los demás aspectos”, fue el primer intento de explicar su función.

Ante la perplejidad de sus interlocutores, Kovadloff apuntó a decir que no era ese consejo. Entonces, aclaró que “de ninguna manera se trataría de un consejo orientado a imponer ideas a la sociedad, ni a forjar una ideología”. También remarcó que no se va a tratar de un ministerio. “Esto no es un Ministerio, es un grupo de personas que dialogan con esta candidata y a su vez, si esas ideas le resultan de interés, las implementarán el trato con quienes serán sus ministros”, confundió.



Luego de dejar en claro qué no era, volvió a intentar explicar que sí será: “Es un intercambio con la candidata, por mi parte y por parte de quienes me acompañen en ese consejo que voy a formar y que estará integrado por unas pocas personas que se ocupan de las ciencias duras, de las ciencias sociales, de la salud, de los derechos humanos”. No dio nombres sobre quiénes serán estas personas, pero en el encuentro estuvo el ex secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj. Su última intervención pública había sido avalar el acto negacionista de Victoria Villarruel.



Por último, partidarios de Bullrich presentaron en redes la La Patoneta, un meme de sus equipos técnicos como un equipo de fútbol. Por ejemplo, Bullrich va de diez, Luis Brandoni y Martín Tetaz de defensores, y Carlos Melconian entrenador del equipo. Los memes y las repercusiones en redes no tardaron en llegar.