La situación de la candidatura de Carlos Menem como senador nacional abrió un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Nacional Electoral. El máximo tribunal dictó esta semana un durísimo fallo desautorizando lo resuelto por la CNE (que había inhabilitado la postulación del ex presidente) y ordenando que se tome una nueva decisión teniendo en cuenta distintos criterios omitidos por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía. En ese contexto, ayer la CNE se encargó de difundir otro fallo, en el que rechaza un pedido de Cambiemos y responsabiliza a la Corte por permitir que Menem esté en condiciones de renovar su banca en el Senado pese a contar con una condena la Cámara de Casación por contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

Aunque todavía la cuestión de fondo sobre la candidatura de Menem no está definida, en la justicia ya se pasan factura para ver quién se hace cargo del costo político de la eventual habilitación del ex presidente. La Cámara Nacional Electoral informó ayer que rechazó un pedido del frente encabezado por el ex ministro radical Julio Martínez, en el que solicitaban que se adecúe la boleta del Frente Justicialista Riojano a raíz del pronunciamiento de la CNE del 7 de agosto, que le impedía participar de las primarias. En aquel momento, el PJ presentó una apelación ante la Corte Suprema. Al aceptar el recurso y elevar el caso al máximo tribunal, la Cámara Electoral dispuso que, si bien estaba inhabilitado, las boletas con la imagen y el nombre de Menem se pudieran utilizar en el cuarto oscuro ya que por lo ajustado de las fechas, no se podían imprimir y distribuir las nuevas papeletas. En paralelo, la Corte determinó que resolvería la situación después de las PASO.

En ese contexto de incertidumbre, formalmente inhabilitado pero de hecho presente en el cuarto oscuro, la boleta de Menem salió primera con el 45 por ciento de los votos contra el 36 por ciento de la encabezada por Martínez.

Tras el resultado, la Corte emitió el martes 22 un duro fallo, en el que no resolvió la cuestión de fondo pero revocó la sentencia de la CNE. Por unanimidad, los jueces del máximo tribunal advirtieron sobre los “graves defectos jurídicos” de la decisión: No se analizó el planteo relacionado con la “legitimación”, es decir si el demandante tenía o no la facultad de impugnar la candidatura; No se contempló si los plazos para realizar la impugnación estaban vencidos o no; El único antecedente citado, el del ex senador correntino Antonio Romero Feris, no era aplicable en el caso de Menem.

Como si eso fuera poco, también advirtieron que la inhabilitación no tuvo en cuenta “el derecho a la revisión de las sentencias condenatorias”, ya que el ex presidente no cuenta con sentencia firme (la causa por contrabando de armas, por la que la Cámara de Casación lo condenó a siete años de prisión, todavía está pendiente de resolución en la Corte). Por último, le ordenaron a la CNE hacer un nuevo fallo contemplando estas cuestiones, antes de que se venza el plazo para la oficialización de las candidaturas de las generales de octubre. Para esto deberán designarse por sorteo los integrantes del tribunal ya que Corcuera y Dalla Vía fueron apartados.

En este marco, la CNE emitió ayer un fallo y señaló que la Corte había habilitado la candidatura de Menem: “En una causa derivada de la inhabilitación que había dispuesto la Cámara, la alianza Cambiemos - Fuerza Cívica Riojana pedía que la Justicia Electoral adecuara la lista de precandidatos, reemplazándolo a Menem. La Cámara declaró que ese planteo “carece de interés jurídico actual” porque estaba fundado en una sentencia que la Corte dejó sin efecto, de modo que la candidatura se encuentra actualmente habilitada”.