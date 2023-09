Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2-1 a Vélez en el Bosque, en el inicio de la cuarta fecha de la Copa de la Liga, con goles de Braian Romero en la primera mitad, y de Cristian Tarragona y Matías Abaldo en el segundo período.



Fue el debut de Leonardo Madelón en el banco del conjunto platense, que rompió una racha de 11 partidos sin sumar de a tres.



El dato para destacar es que Gimnasia sumó por primera vez en la Copa y con la victoria alcanzó la línea de Vélez en la lucha por la permanencia. Los de Méndez venían de superar a River, pero con un déficit en los dos mano a mano que tuvo con Independiente y Gimnasia, ya que los perdió.

Madelón, en su debut en el banco de Gimnasia propuso un esquema de 4-4-2, con dos mediocampistas más combativos con la idea de darle más seguridad al equipo con más goles en contra de la temporada. La presión no fue tan alta pero los problemas fueron los mismos.



Vélez manejó más y mejor la pelota, y siempre se mostró con más facilidades para llegar hasta el arco rival. A los 11 minutos Aquino tomó una pelota cerca del arco tras un córner, remató fuerte y Durso bien parado logró sacarla al tiro de esquina.



Un minuto más tarde hubo otra chance para el equipo de Méndez cuando combinaron por la derecha, pase atrás y Pizzini entró solo por el medio pero su tiro no fue eficaz y se fue muy alto. El local respondió con un arresto individual de Benjamín Domínguez, que apiló a dos rivales y su derechazo se fue desviado.



Después de los 15 minutos el partido fue de área a área pero sin profundidad hasta que el reloj marcó el minuto 41, cundo centró Aquino desde la derecha y Braian Romero de cabeza le ganó en lo alto a los defensores del Lobo. La pelota se metió en el ángulo derecho de un Durso, quien voló pero no llegó.



El 1 a 0 descontroló a Gimnasia y Vélez sobre el final desperdició una buena ocasión para aumentar. Habilitaron a Romero en posición de 10, el delantero probó fuerte pero la pelota se fue cerca del ángulo superior derecho de Durso.

En el inicio del complemento Madelón decidió el ingreso de Matías Abaldo, debut del uruguayo campeón mundial Sub 20, por Steimbach, y el equipo tuvo otra actitud, se mostró más ambicioso y a los 6 minutos llegó al empate con un centro al segundo palo que el propio Abaldo devolvió al corazón del área y Tarragona solo de cabeza decretó la igualdad.



Gimnasia fue por más y a los 12 minutos Tarragona anticipó en una pelota parada y cabeceó afuera, pero a los 15 el oriental Saravia habilitó con un pase entre línea a su compatriota, Abaldo dominó con derecha, eludió a Gómez y de zurda tocó al fondo del arco para dar vuelta el marcador. La jugada fue revisada por el VAR, que convalidó la posición del atacante.



Pudo aumentar el "Lobo" con un tiro desde afuera de Ramírez que se fue desviado y cerca del final tuvo una chance el ingresado De Blasis. El partido se hizo tenso y luchado en todo el complemento, donde los de Méndez fueron por el empate pero carecieron de claridad y profundidad y siempre se encontraron con una defensa más sólida que lo habitual.