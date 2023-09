La causa por el femicidio de Cesia Reinaga tuvo una dolorosa sentencia, ya que en juicio abreviado quedaron en libertad los dos hombres acusados de haber encubierto su crimen, Humberto Mendoza y Benito Agüero, abuelo y padre del adolescente de 13 años acusado por la autoría material que por su edad no fue procesado, aunque sí fue declarado responsable, si bien no es punible.



Los cómplices del crimen fueron sentenciados a tres años de prisión de ejecución condicional en calidad de coautores materiales y responsables de los delitos de “encubrimiento agravado y amenazas coactivas, en concurso real”. El Tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por las juezas Carolina Pérez Rojas y Margarita Nallar y el Mario Ramón Puig.

Cesia Reinaga, una joven de 18 años oriunda de Abra Pampa, desapareció el 29 de agosto de 2020 y fue hallada violada y asesinada, el 8 de setiembre, en un pozo de agua servida en el ex matadero municipal de esa localidad. Un aviso anónimo a la policía permitió dar con el cuerpo.

El caso conmocionó al pueblo y a la provincia, ya que fue uno de los cinco femicidios cometidos en setiembre del 2020. Por sus características, se convirtió en otro caso que interpeló las políticas públicas del estado provincial. Además, la movilización del movimiento de mujeres hizo que se aprobara la Ley provincial 6186, de Emergencia en Violencia de Género, denominada Ley Iara. Esta emergencia vence en octubre de 2023.

"Aquí no hubo justicia"

Luego de que se conociera la sentencia que deja en libertad a los dos adultos implicados en el crimen de Cesia Reinaga, su madre, Elizabeth Ramos, junto a su prima Débora Reinaga, expresaron su indignación: “aquí no hubo justicia, sabíamos que nos ateníamos a esto”, lamentó Ramos. “No teníamos otra opción y firmamos el acuerdo del juicio abreviado. No tenemos herramientas para pelear esto. Ellos son familiares”, señaló en referencia al abuelo y al padre del adolescente que encubrieron el femicidio.

“Es una lástima porque se favorece al femicida y no a la víctima, a partir de esto se va a marcar una nueva etapa”, afirmó Ramos sosteniendo la foto de su hija. Sin embargo, aseguró que la muerte de su hija “no ha sido en vano". "Estamos seguros que van a trabajar los diputados para cambiar las leyes, que nuestros hijos puedan salir y volver a casa, queremos un nuevo gobierno donde respeten la vida”, continúo. “Queremos algo de paz que haya condenas ejemplares en los casos de femicidio. La muerte de nuestros hijos requiere justicia”.

Ramos dedicó un momento a agradecer a todas las personas que acompañaron las marchas reclamando justicia para su hija y otras mujeres que han sido víctimas de femicidio.

"Mi tío murió en un accidente por ir y marchar por justicia por su hija”, recordó por su parte Débora Reinaga. El padre y la madre de Cesia tuvieron un accidente en Santiago del Estero cuando viajaban para participar de una marcha y perdieron la vida Samuel Reinaga y una tía una abuela que junto a Elizabeth participaba activamente reclamando justicia.

En libertad

El padre y el abuelo encubridores del adolescente que era menor de 13 años cuando perpetró el femicidio de Cesia Reinaga, están en libertad desde el 17 de agosto, cuando se acordó realizar el juicio abreviado. "Había comentarios y hoy nos confirmaron que ellos están en libertad”, expresó Ramos.

La madre aseguró que "el chico que mató a mi hija", premeditó este crimen. "Él amenazó, asesinó, y no es un niño, merece condena. Él no va a poder dormir tranquilo porque no va a poder olvidar la cara de mi hija. Ellos son culpables”, sostuvo.

“La justicia los libera porque son familiares y la ley los ampara y yo no tengo a mi hija, no tengo justicia”, volvió a lamentar. Contó que “cuando tenía que firmar -ante el juez el acuerdo de juicio abreviado- ellos estaban felices, ellos no van a tener paz a menos que se arrepientan y dudo que lo hagan. Sé que ellos van a reincidir tanto Lautaro como los otros y cumplirán condena”, insistió.

“Firmé el acuerdo porque quería terminar con esto que me da dolor. Ellos no tienen que pisar Abra Pampa, deben pedir disculpas públicas, que no lo harán", añadió Ramos. Asimismo, consideró "una burla" que estos hombres hayan debido pagar un millón de pesos. "Eso es una burla, la muerte de mi hija no tiene precio”, afirmó. “Ningún dinero existirá para pagar el daño que hicieron a mi hija. Lo único que quiero decir es que la justicia terrenal es así; pero llegamos hasta aquí y de ahora en adelante es Dios quien será nuestro mejor juez. Nos duele el alma vivir está situación que no corresponde. Tendría que haber leyes justas para una verdadera justicia”.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 hizo lugar al acuerdo arribado entre el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, representado en este caso por el fiscal Alejandro Bossatti, y los acusados Agüero y Mendoza, con la asistencia de su defensor Daniel Ibáñez.

“El juicio abreviado consiste en la asunción de la responsabilidad, ellos reconocieron el delito de encubrimiento con amenazas coactivas en concurso real”,explicó la abogada de la familia de Cesia, Lorena Robles. “Previamente se había llegado a este acuerdo por las partes querellantes y los abogados defensores de los acusados y se acordó que era lo más beneficioso, tanto para el caso en sí y para la señora Ramos, era el máximo de condición de pena que podían llegar a cumplir”, añadió.