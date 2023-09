Las instalaciones del Colegio de Abogados de Catamarca fueron el escenario para que candidatos y candidatas de las distintas fuerzas políticas que en octubre intentarán ocupar cargos y bancas en la provincia, acordaran mediante la firma de un convenio, la adhesión a la campaña “Por un debate Oral sin Discriminación”, impulsada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo – (INADI Catamarca).

Concordando con esta premisa, la interventora nacional del INADI, Greta Pena, estuvo presente para la firma del acuerdo con los candidatos de los diferentes sectores y categorías de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, La Libertad Avanza y Alianza Izquierda - Unidad. La idea central es lograr que “la campaña (de cara al mes que viene) esté libre de prejuicios, acusaciones, discriminación y violencia, demostrando el compromiso de cada uno de los partidos con la democracia”, dijo la funcionaria nacional en diálogo con la prensa.

Siguiendo los objetivos que impulsan sus acciones en todo el país, el organismo descentralizado, elabora políticas públicas federales y transversales para combatir y erradicar todas las formas que adquieren estos hechos que lesionan los derechos personales. Estas acciones se toman en alianza con la sociedad civil y el resto de los actores sociales que, como en este caso y desde la política, coinciden en sumar sus voluntades en pos de una sociedad más igualitaria y democrática.

“Que los debates se den en el marco de las campañas electorales sin discursos y prácticas peyorativas o lesivas de manera que respeten la diversidad, el pluralismo y sobre todo sin expresiones de odio, donde las ideas puedan manifestarse libremente”, sostuvo la titular del INADI. Y cerró: “Esto no es un debate académico, esto impacta en la vida de la gente y en lo cotidiano, son ustedes (referido a las y los políticos) quiénes nos van a gobernar, van a regular nuestra vida diaria en todos los ámbitos () y agradezco muchísimo este compromiso de estar presente, de escuchar y de poder suscribir a este y de cara a la ciudadanía dar un mensaje fuerte en ese sentido”

Las y los invitados, entre los que destacaron el candidato y actual vice gobernador Rubén Dusso (UXP), Flavio Fama (JXC) postulante a gobernador, José Jalil Colomé (LLA) pretendiente a llegar al mismo cargo, Natalia Ponferrada diputada provincial y aspirante a renovar esa banca (UXP), Fernando Navarro (JXC) que va por la senaduría provincial y Pedro Saracho (PO) quién busca un lugar en la Cámara baja y el concejal Francisco Sosa (UXP), coincidieron en resaltar la importancia de esta iniciativa y manifestaron sus puntos de vista sobre la realidad actual del campo político tanto nacional como provincial.

Uno de los primeros posicionarse fue Sosa (UXP) quién manifestó: “Me parece fundamental en estos tiempos difíciles que vivimos, de muchas agresiones. Creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo y este impulso nos va a dar un marco de respeto y empatía. En el CD hemos demostrado en estos tres años y medio estar a la altura de la discusión política por parte de todos los concejales y concejales para siempre mediar y sacar las mejores propuestas para las vecinas y vecinos de la Capital. Estamos dando una lección para toda la sociedad de lo que significa el respeto en tiempos como dije de poca empatía”.

En contraposición el referente del PO, expuso una visión crítica al decir que: “Me parece bien el convenio, pero además me parece bueno que se hable de la discriminación, porque no es solo, nosotros que representamos a los trabajadores desocupados, un movimiento muy fuerte que se está manifestando diariamente contra el hambre, la pobreza y todas esas condiciones. Y recibimos una fuerte discriminación, porque esto no es solo lo que una persona hace a otro, sino que los sectores como el de Patricia Bullrich, Milei y el propio peronismo han planteado un ataque directo a esos sectores. No solamente los sectores populares, también las mujeres y las diversidades que tiene que vivir estas situaciones”.

Por su parte, Fama dijo: “Este es un compromiso que asumimos públicamente para la no discriminación y la no agresión. A veces en las campañas políticas se sube un poco de tono y eso es válido, pero obviamente dentro de un marco de respeto. Y digo esto porque hay algunos candidatos que han sido muy agresivos ¿no?, sobre todo a nivel nacional, que permanentemente utilizan un lenguaje agresivo, xenófobo y por eso acepte está invitación del INADI”, sostuvo Fama. “Hay veces que el contexto de campaña algunos adjetivos pueden parecer fuertes, pero no he visto que haya habido mucha discriminación o agresión personal, salvo como dije los casos nacionales. A veces algunas cosas pasan en el fragor de la lucha, pero también he escuchado algunas excusas o disculpas cuando esto no estuvo bien. Yo creo que fue una campaña respetuosa”.

Para finalizar, Jalil Colomé, acotó sobre la permanente referencia al líder libertario en la charla: “Javier Milei es un economista brillante, pero también ha sido jugador de fútbol y utiliza ciertos términos (que en base a estudios antropológicos) son del lenguaje popular que no tiene esa semántica, no tienen la intención de discriminar. Acá el tema está en hipersemantizar las palabras, darles un valor excesivo a las palabras que no las tienen naturalmente. El argentino habla con una jerga que a mí no me agrada pero que, si lo reconozco, que es vulgar en las formas de hablar. Entonces, el tema de elegir a uno, es enormemente discriminador. Yo estoy en contra de usar lenguaje discriminador, pero si entiendo que a veces la gente en situaciones de enojo utiliza un lenguaje doméstico, intradomicilariamente y por eso la violencia que a veces se ve”.