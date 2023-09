"Mi impresión es que lo más probable es que lleguen terceros. En mi vida nunca vi a nadie que ofrezca ajustes y sacrificios y gane las elecciones". Ese fue el pronóstico de Jaime Durán Barba, exasesor estrella de Mauricio Macri y quien mantiene los vínculos con parte de los dirigentes del PRO, cuando fue consultado sobre el desempeño electoral que prevé para la fórmula presidencial encabezada por Patricia Bullrich.

El consulto ecuatoriano señaló que la alianza opositora debería dar un mensaje opuesto: “Lo que debería hacer Juntos por el Cambio es decir que la gente va a vivir mejor”, afirmó. “Bullrich hace campaña diciendo que la gente va a vivir peor, si lo que ofreces es que habrá ajustes, que habrá que sufrir, que lo que viene es terrible... ¿quién vota por eso? Es una campaña masoquista”, apuntó.

Durán Barba contó que “la gente no me pregunta por el gabinete ni el programa de Bullrich, me pregunta si Milei gana en primera vuelta". También observó que "en la televisión se ve a dos hombres, Melconian y Macri, hablando en nombre de una mujer, que es Bullrich”, debilitando a la candidata.