“Los compañeros correligionarios”. Esa fue la fórmula discursiva que el gobernador Axel Kicillof utilizó para agradecer a la dirigencia y la militancia presente este jueves en la ciudad de La Plata, cuando fue uno de los protagonistas de la inauguración del Ateneo Raúl Alfonsín. En medio de la campaña, el mandatario que busca la reelección volvió a polarizar con las opciones que él mismo define como “la derecha” y de la cual participan las estructuras oficiales de la actual Unión Cívica Radical.

Además de Kicillof, en el acto que se desarrolló sobre la Plaza Yrigoyen de la capital bonaerense estuvieron presentes el ex diputado provincial y titular del Ateneo, Ricardo Jano, el diputado nacional Leopoldo Moreau y la dirigente radical Carmela Moreau. A este staff boinablanca se sumó, desde España, el embajador Ricardo Alfonsín, el candidato a jefe de gobierno porteño, Leandro Santoro; y el diputado nacional Sergio Palazzo. Todos ellos, de manera virtual.

“En esta elección tenemos que debatir acerca de temas que pensábamos que ya no íbamos a tener que discutir en nuestro país: las y los verdaderos radicales no pueden estar en los espacios que buscan destruir la educación y la salud pública y entregar nuestros recursos energéticos”, dijo Kicillof que, en medio de la campaña busca revitalizar el acercamiento a la fuerza fundada por Leandro Alem para, de esa forma, tejer puente de contactos entre los dos partidos de tradición popular más importantes del país. “Tenemos que habernos olvidado lo que enseñó Alfonsín para acompañar a Patricia Bullrich”, lanzó en ese sentido y trazó una propuesta de trabajo destacando lineamientos históricos: “Vamos a defender la YPF que creó Yrigoyen, potenció Perón y recuperó Cristina: no estamos dispuestos a entregar de nuevo el patrimonio nacional que fortalece nuestra soberanía”.

“Somos conscientes de que hemos cumplido 40 años de democracia y que todavía hay deudas muy grandes en nuestro país, pero tal como lo expresaba Raúl Alfonsín, los problemas con el empleo y la producción se van a resolver con más democracia, porque hay respuestas para los y las argentinas en aquellos que fomentan el odio y la violencia y niegan el terrorismo de Estado durante la Dictadura militar”, agregó el gobernador.

En el lugar también estuvieron presentes la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos y candidato a intendente de La Plata, Julio Alak.

Ya en el relanzamiento de su campaña, marcado por un fuerte mensaje de unidad, Alak había contado con la participación de referentes del radicalismo. De hecho, el pasado 9 de septiembre fue uno de los dirigentes que recordó un nuevo aniversario del fallecimiento del líder radical Ricardo Balbín, a quién recordó como “un férreo defensor de los valores democráticos y de los partidos políticos como el espacio natural para la transformación de la realidad”.

“Sin dudas, el abrazo entre Perón y Balbín resulta un símbolo ejemplar para la política, donde no importa quien lleva el palo porque lo importante es la bandera, en un país en el que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, escribió entonces Alak que aparece como uno de los principales impulsores del acercamiento entre peronistas y radicales bonaerenses descontentos con la conducción partidaria de cara a la contienda electoral por venir.

“Hoy estamos dando un paso hacia la unidad del movimiento nacional, popular y democrático para gobernar en defensa de nuestros vecinos y vecinas”, dijo este jueves, mientras que también afirmó que peronistas y radicales se encuentran unidos por “las luchas por los derechos conquistados y la necesidad de tener un Estado presente para redistribuir el ingreso y mejorar la vida de las y los platenses”.

A nivel macro, ese es el sentido político de la creación el Ateneo Raúl Alfonsín, que aparece como un nuevo espacio de la UCR funcionará para diversos encuentros militantes en apoyo a la lista de Unión por la Patria de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. “Porque la Patria nos demanda que todo el campo popular esté unido, en este Ateneo Radical nos vamos a organizar para en octubre cuidar el voto de cada uno de nuestros candidatos”, indicó Jano.

“La derecha irá contra todas las expresiones del campo popular porque detrás de los gritos y los insultos se esconden la quita de derechos y la destrucción de la industria nacional”, advirtió Kicillof en ese sentido. “Aquí estamos los que podemos mirar a los ojos a los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires y decirles que no es con menos Estado como les va a ir mejor, sino al revés: es con más Estado para que haya educación pública y gratuita, más universidades y más computadoras del programa Conectar Igualdad”, agregó.

Poniendo el ojo en la elección local, Saintout apuntó contra Julio Garro, a quien comparó con Javier Milei cuando aseguró que “en La Plata hay un gobierno municipal que ya aplicó la política de la motosierra y su impacto se ve en las plazas y en todos los barrios de la ciudad”.

Ante la mirada del presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof; el secretario general de ATSA y autoridad de la CGT Regional, Pedro Borgini; el titular de la CNRT, José Arteaga; la diputada provincial Lucía Iañez; los concejales Guillermo Cara y Luis Arias; y el dirigente Pablo Elías, la dirigente plantense aseguró que con el espacio reunido plaza Yrigoyen se está dando “dando un paso más para encarar el enorme desafío que tenemos por delante para defender a la Patria en las elecciones más importantes de los 40 años de democracia”.

El enojo de la Junta Central plantense

La creación del Ateneo y el acto de este viernes fue duramente criticado por la conducción provincial de la Unión Cívica Radical que en un comunicado previo advirtió que el peronismo provincial busca “engañar” a la ciudadanía de cara a las elecciones generales que, además de la situación nacional, definirá la contienda provincial y la de los 135 municipios de la provincia.

“La UCR vela por la institucionalidad democrática y los valores republicanos, por ello ningún militante radical es parte de este ardid”, dijeron en un comunicado que lleva la firma de las autoridades de la Junta Central de La Plata que conduce Pablo Nicoletti, y en el que acusaron a la iniciativa del oficialismo provincial como una forma de “degradar y comprometer la integridad democrática”. “Resulta inaceptable entonces, que a 40 años de la recuperación democrática se pretenda utilizar la figura de Raúl Alfonsín para manipular al electorado”, afirmó el mensaje que reivindica la pertenencia de la UCR a Juntos por el Cambio para “trabajar por una propuesta alternativa al gobierno actual” reivindicando las figuras de Bullrich, Néstor Grindetti y Garro.

Desde la vereda alfonsinista, Leopoldo Moreau aseguró el jueves que el espacio que se encolumna detrás de los candidatos y candidatas de Unión por la Patria están “unidos frente a quienes quieren destruir los derechos de los argentinos”. “La derecha no viene solo por la educación y la salud, quieren transformar la estructura económica para apoderarse de todos nuestros recursos naturales”, señaló el diputado nacional que profundizó sobre la necesidad de “transitar el camino hacia la unidad nacional”.