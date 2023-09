En un movimiento estratégico destinado a fortalecer su campaña presidencial, Sergio Massa, el actual Ministro de Economía y candidato para el cargo más alto de la Nación, emprendió una visita crucial a la provincia de La Rioja. Fue una jornada de intensas reuniones y participación comunitaria, como parte de su gira por el norte argentino.



La Noche de las Alianzas Políticas

El viaje comenzó cuando Massa aterrizó en La Rioja durante las horas de la noche. El candidato no perdió tiempo y de inmediato se reunió con líderes locales de partidos y figuras políticas. La reunión fue una oportunidad importante para que Massa fortaleciera sus lazos con la dirigencia política de la provincia y asegurara su apoyo en las próximas elecciones.

Las discusiones fueron fructíferas, aseguran, con promesas de colaboración y esfuerzos unificados para abordar los problemas urgentes que enfrenta La Rioja y toda la nación. Las alianzas políticas forjadas durante esta reunión prometían un frente más sólido y unido en el que el candidato a presidente de UxP le aseguró al Gobernador Ricardo Quintela "No va a tener que renunciar, vamos a ganar y a ser gobierno".

La industrialización, de las economías regionales y del desarrollo

El día siguiente amaneció con un nuevo comienzo y agenda clara: la revitalización de la economía local. Massa se reunió con representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Construcción en la Residencia oficisl del Gobernador. Esta reunión fue un testimonio del compromiso de Massa con la revitalización de las economías locales, un pilar fundamental de su campaña.

Durante la reunión, las discusiones se centraron en políticas económicas, oportunidades de inversión y el desarrollo de infraestructura. Massa enfatizó su visión de crecimiento económico a través de asociaciones estratégicas entre el sector público y privado, un mensaje que resonó entre los líderes empresariales presentes.

Un rayo de esperanza en la vivienda

Luego, la visita de Massa tomó un giro de compromiso social cuando asistió a la entrega de 502 viviendas recién construidas. Estas viviendas, financiadas por el gobierno nacional, eran inicialmente residencias de dos dormitorios. Sin embargo, el gobierno provincial de La Rioja reconoció la necesidad urgente de unidades habitacionales más grandes y agregó un tercer dormitorio a cada hogar. Este ajuste tenía como objetivo abordar el problema común de las familias que luchaban por ampliar sus viviendas después de mudarse debido a recursos limitados.

Es importante destacar que estas viviendas recién construidas también incorporaron tecnologías sostenibles, con un sistema de calefacción de energía solar de última generación. Este enfoque respetuoso con el medio ambiente se alinea con la visión más amplia del Gobierno de La Rioja de iniciativas ambientalmente responsables.

En esta oportunidad el Gobernador Ricado Quintela manifestó: "Queremos que la familia riojana construya su proyecto de vida en las mejores condiciones posibles" y resaltó que "La Rioja es una de las provincias que tiene menos desocupación (4%) en Argentina y eso es gracias a un Gobierno nacional que escucha y responde positivamente".

En este marco el candidato a presidente expresó que estas familias a las que hoy la inversión pública les garantiza el acceso a una vivienda digna "van a sentir el valor del Estado invirtiendo para aquellos que no pueden", y arremetió contra su contrincante electoral advirtiendo que "quieren tachar la inversión pública y yo quiero que sepan que cuando hablan de tachar la obra pública, de lo que hablan es de tachar 238 mil cascos amarillos de trabajadores de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), que hoy son consecuencia de esa inversión publica, quieren tachar la coparticipación y ese tercer dormitorio que lleva a delante la inversión provincial es producto de una provincia que con fondos coparticipables y extra coparticipables puede invertir".



Un Compromiso para el Futuro

En un gesto simbólico de compromiso, Massa y las autoridades locales firmaron un acuerdo trascendental durante el evento. El acuerdo delinea planes para la construcción de 819 unidades habitacionales adicionales, ampliando aún más el programa habitacional existente de La Rioja. Esta colaboración entre los gobiernos nacional y provincial solidificó su compromiso compartido de abordar la crisis habitacional que muchas familias argentinas enfrentan.

El actual Ministro de Economía aseguró que "esta tormenta, que arrancó con la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, está terminando. Empezó a terminar en el último cierre de programa con el Fondo y estamos empezando a recorrer la etapa de crecimiento de la Argentina".



“Lo que se discute es si los riojanos son parte del futuro, o son abandonados a su suerte”, resaltó Sergio Massa respecto a lo que está en pugna en las próximas elecciones, sosteniendo que "cuando les dicen no más coparticipación, cuando les dicen no más inversión en infraestructura, cuando les dicen no más universidades, los están empujando fuera de la Argentina". Cerró su discurso destacando todo el potencial de La Rioja invitando a los riojanos a defender la industria nacional “acá está el trabajo de los riojanos que vamos a vender al mundo”.