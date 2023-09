La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó este viernes contra los fondos buitre y la justicia de Estados Unidos que falló contra la Argentina. Se hizo eco de la denuncia presentada por la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez sobre los vínculos entre jueces de ese país y representantes del sector financiero, y lanzó: “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”. La batalla contra los buitres tiene larga data, y en la segunda presidencia de CFK llegaron a embargar la Fragata Sarmiento.

“Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país”, expresó la mandataria a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde tomó como eje de fundamento un hecho ocurrido recientemente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Allí, durante una sesión del Comité de Supervisión, la congresista Ocasio-Cortez reveló los supuestos vínculos personales entre el titular del fondo buitre NML, Paul Singer, y el juez Samuel Alito.

CFK publicó el video de la congresista norteamericana “denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares”. “Hay un viejo aforismo que reza… Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”, expresó la titular del Senado, quien tras los fallos de la justicia estadounidense contra Argentina fue señalada por la oposición como responsable de esas condenas contra el Estado nacional.

Batalla de larga data

La batalla contra los buitres no es actual y la Argentina la sufrió en otras oportunidades, cuando litigaron contra el país reclamando el pago de bonos que habían entrado al default de 2001. En 2012 un fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, inclinó la balanza a favor de los fondos buitre al tomar la decisión de que Argentina debía pagar el valor total de los bonos.

El fondo buitre de Singer, NML, por ejemplo, celebró ese fallo porque implicaba obtener un retorno total de 1500 por ciento de su inversión inicial, producto de los bajos precios que pagó por la deuda en default y por la tasa de compensación del 9 por ciento bajo las leyes de Nueva York.

La Argentina se negó a pagar ese fallo, a pesar de la fuerte presión del lobby financiero internacional. Los fondos buitres intentaron todo tipo de maniobras para para presionar al país, lo que incluyó la detención temporal de la fragata Libertad, el buque insignia de la Marina argentina, en un puerto de Ghana.

En su segunda presidencia, Cristina Kirchner se mostró absolutamente crítica contra el accionar de estos fondos y la justicia de Estados Unidos. En 2014, por ejemplo, decía lo siguiente: “El gran tema de los fondos buitre es que no quieren arreglar. ¿Solamente por avaricia y codicia? No, no solamente por avaricia y codicia, sino también por una decisión política y geopolítica de querer volver a endeudar a la Argentina y tirar abajo, de cualquier modo, la reestructuración de deuda soberana”, sentenció. En 2016, el Gobierno de Macri terminó aceptando para la totalidad de lo pedido en el juico, y dando inicio a un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

Volviendo a la situación actual, el vínculo entre el juez Alito y el fondo buitre Singer fue revelado en una investigación periodística publicada el 20 de junio. El viaje ocurrió en julio de 2008 en el lujoso albergue King Salmon Lodge de Alaska. Según el medio periodístico, llegaron allí en un jet privado y todos los gastos fueron pagados por Singer.

En su presentación en el Congreso, Ocasio-Cortez lanzó: “Tenemos una corrupción extraordinaria y una compra al por mayor de miembros de la Corte Suprema", afirmó. "También me da risa lo que recién escuchamos del lado Republicano: '¿Por qué queremos hablar de esto?' Porque las mujeres perdieron el derecho a decidir, porque comunidades indígenas perdieron derechos, porque las minorías perdieron derechos, porque los trabajadores en todo el país perdieron derechos por este nivel de corrupción".

“El millonario que generosamente financió este viaje fue Paul Singer, quien hizo negocios con la Corte por lo menos diez veces y la prensa legal y los medios de comunicación ocultaron su participación", añadió e hizo mención a la causa de los fondos buitre que involucró a la Argentina.

En 2014 “el juez Alito, junto a la Corte Suprema, acordó resolver un asunto vital luego de una batalla legal de décadas entre los fondos de cobertura de Singer y Argentina (…) ¿Creen que Alito se autoexcluyó de este caso? No se excluyó del caso e incluso usó su lugar en la Corte Suprema, después de todo esto, para fallar a favor de Singer. Luego de la decisión, al fondo de cobertura del señor Singer le pagaron finalmente 2.400 millones por este fallo. No fue una mala ganancia luego de la inversión en aquel viaje de pesca", concluyó.