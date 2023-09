La línea gratuita 144, que brinda asesoramiento y contención en casos de violencia por razones de género las 24 horas del día, amplía su accesibilidad en cinco lenguas indígenas, y además, para personas no hispanohablantes y también para sordas e hipoacúsicas. Este domingo, esta herramienta que apunta a la prevención, cumple diez años, con un promedio de 340 comunicaciones diarias. Casi la totalidad de quienes llaman son mujeres: 98 por ciento, según las estadísticas oficiales. En el 81 por ciento de los casos, el agresor es un varón (42 por ciento, la actual pareja y 39 por, ciento, el ex). “Llaman muchas mujeres que están atravesando situaciones de violencia doméstica en relaciones actuales por parte de la pareja. Es un dato que nos muestra que ya no se naturaliza y se actúa con más inmediatez para pedir ayuda”, destacó en diálogo con Página 12 la Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza, bajo cuya órbita funciona esta política pública, tal vez la de mayor continuidad frente a un problema que es complejo, y que demanda respuestas integrales. Esta línea es una de las respuestas necesarias. Aunque la violencia psicológica y la física son las más mencionadas en los llamados, en el último tiempo se empezaron a reportar también las violencias laboral y económica, señaló la funcionaria.



En el marco del aniversario de la Línea, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad --de donde depende su funcionamiento a nivel nacional-- anunció el relanzamiento de la App de la Línea 144 que tendrá acceso directo a un buscador georreferenciado con un recursero actualizado con más de 8600 lugares de atención y para hacer denuncias en todo el país, un insumo que “pueden usar tanto las áreas de género de los municipios y provincias como quienes atraviesan situaciones de violencia”, detalló.

Malacalza recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se descentralizó la atención de CABA y la provincia de Buenos Aires. Desde la Nación, explicó, se creó una coordinación para articular con ambas jurisdicciones. “Si se corta la luz en la central de CABA a las 5 de la madrugada me llaman para habilitar el servicio desde Nación”, ejemplificó. También se articula con los números gratuitos que funcionan en otras provincias y con otras líneas que atienden a personas víctimas de diferentes violencias como el 137 y el 102, entre otras.

Pero tal vez la articulación más importante que se hizo durante esta gestión es con el 911, que se implementó a partir de 2022 en la mayoría de las provincias: antes, si se trataba de una urgencia, la persona debía cortar y llamar al número único de emergencias. Desde el año pasado la derivación se hace directamente desde el 144.

“La Línea vibra mucho al compás de lo que pasa a nivel social”, dijo Malacalza. A comienzos de 2015, se recibían alrededor de 1500 comunicaciones a la semana. Luego de la marcha de Ni Una Menos, se llegó a 13.700 comunicaciones semanales, indicó. Otro de los momentos críticos fue durante la pandemia de covid 19: para dar la posibilidad a mujeres y personas LGBTTIQ+ de tener un canal más confidencial que una llamada telefónica si necesitaban ayuda, se incorporaron dos líneas de WhatsApp y un correo electrónico. Además, se declaró al servicio “esencial” para que las operadoras pudieran seguir trabajando. “Nunca se cortó la atención”, subrayó la funcionaria.

El relanzamiento de la Línea que se hará a partir del lunes apunta a ampliar la accesibilidad. Por un lado, en el marco del convenio con el Centro Universitario de Idiomas, los mensajes de respuestas automáticas del WhatsApp se tradujeron en quechua, qom, wichi, mapuzungun y guaraní y también al inglés, francés, ruso, portugués, chino. A través de ese servicio se podrá coordinar una llamada posterior en la que pueda participar una persona intérprete de cualquiera de esas lenguas, explicó Malacalza. Esa línea de trabajo cuenta con el apoyo de UNFPA y la Iniciativa Spotlight en Argentina. También se habilitará videollamada para personas sordas e hipoacúsicas, que en una primera etapa funcionará solo de lunes a viernes de 10 a 16.

La App brindará de más de 8.600 espacios y centros de asistencia. en todo el territorio argentino, señaló Malacalza.

La creación de la Línea 144 se hizo durante la presidencia de CFK, bajo la órbita del entonces Consejo Nacional de las Mujeres, en cumplimiento con los objetivos establecidos por la Ley N° 26.485, sancionada en 2009. La primera comunicación se produjo en septiembre de 2013, recordó Malacalza. A partir del 2019, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se empezó a fortalecer y modernizar el servicio.

¿Quiénes atienden la Línea 144?

Son mayormente profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social, especializadas. Este año se sumó un equipo de Salud Mental, conformado por dos profesionales, que las atienden para evitar el llamado burnout laboral por el tipo de llamadas que tienen que atender y las historias que les toca escuchar.

Brindan asesoramiento e información sobre las distintas modalidades de violencia previstas en la Ley 26485, es decir, violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en el espacio público. “Hemos avanzado en incorporar la perspectiva de la diversidad y un enfoque de discapacidad y apuntamos a que además sea accesible sobre todo en lenguas indígenas”, explicó la funcionaria.

Además de la línea 144, se puede acceder a información, asesoramiento y contención a través de los siguientes canales:

Por WhatsApp a los números: 11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048.

Por mail: [email protected].

También se encuentra disponible para descargar la aplicación gratuita para celulares, tanto para dispositivos Android como Iphone a través de la página web del Ministerio.

Algunos datos de la Línea 144

* Durante enero y marzo de 2023, según los datos públicos, se atendió un promedio de 292 llamados por día:

* Entre septiembre del 2013 y el primer semestre del 2023 se recibieron 920.050 comunicaciones por violencia de género.

Días de la semana que más llamados reciben: Duranteel año 2020, el lunes (6.696 llamados); en 2021, el domingo (4.142 llamados); en 2022, el lunes (3.826 llamados), y nuevamente para el 2023 (período enero-marzo) volvió a ser el domingo (825 llamados).

95,5 por ciento de quienes llaman reportaron violencia psicológica, 70,4 por ciento, física, 10 por ciento, sexual.

En el 95 por ciento de los casos se trata de violencia doméstica, ejercida por la pareja o ex pareja.

Fuente: Ministerio Mujeres, Género y Diversidad.