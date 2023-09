Había sido una de las propuestas de Juan Grabois durante las PASO y Sergio Massa, su competidor triunfante en la interna, lo terminó tomando como uno de sus anuncios de campaña: el gobierno nacional puso en marcha el Registro Único de Solicitantes de Lotes para todas las familias que no cuentan con ninguna propiedad puedan acceder a un pedazo de tierra, ya sea para vivienda o de para un desarrollo productivo. La política había sido anunciada por el ministro candidato en La Rioja y ayer el Ministerio de Desarrollo Social habilitó el registro con el objetivo de, en un mes, comenzar a centralizar las demandas de acceso al suelo de los sectores populares. En solo la primera hora de habilitado el registro, más de 35 mil personas se anotaron. El anuncio fue celebrado por las organizaciones sociales que se referencian en Grabois y que, en las últimas semanas, vienen reclamando mayores medidas para los sectores populares.



"Tenemos que dar el primer paso de una manera efectiva hacia millones de argentinos que hoy no tienen la posibilidad ni de desarrollar su propio programa de agricultura familiar y mucho menos de tener su propio lote. Cada argentino en su lote es la consigna de los próximos cuatro años", había anunciado Sergio Massa el jueves en La Rioja como parte de su gira de campaña. Allí, acompañado del gobernador Ricardo Quintela, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, se comprometería a que, de ser electo presidente, se construirían 4 millones de lotes con servicios en los próximos cuatro años.



La SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana) ya venía, desde 2021, trabajando con tierras ociosas del Estado nacional o que le cedían (o les compraba a) a los municipios, a las que se encargaba de lotear y brindar servicios elementales (como electricidad, agua, cloacas). La SISU, a cargo de Miño, se encargaba del suelo urbano y, después, las familias --la mayoría habitantes de barrios populares-- se construían su vivienda o aplicaban un crédito para poder hacerlo. En total, se han ejecutado unos 22 mil lotes en 18 provincias con una inversión de 62 mil millones de pesos (provenientes, en su gran mayoría, del Aporte de las Grandes Fortunas). La novedad con este nuevo registro es que la SISU podrá identificar las zonas con mayor demanda de suelo, los diferentes tipos de lotes requeridos --ya que se habilitará tanto para vivienda como para desarrollos de agricultura familiar-- e impulsar proyectos de manera organizada.

"Este registro es para que todos los que tengan necesidad de un lote puedan acceder y tener un lugar donde vivir. Hoy conocemos la problemática enorme que hay con los alquileres en la Argentina y, habiendo tanta tierra libre, no pueden ser que las familias no puedan acceder a una casa", explicó a Página/12 Fernanda Miño, que se encargará de organizar y ejecutar el Registro Único de Solicitantes de Lotes. Quienes quieran acceder pueden ingresar a la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social, inscribirse y, en base a los datos, se organizará el proceso de loteo. "Van a haber ponderaciones para acceder al lote, como el ingreso percibido y otros datos como que no tengan otra vivienda propia o bienes de lujo", precisó Miño.

Respaldo de organizaciones sociales

"Si logramos que cada familia tenga su pedazo de tierra para vivir o producir, cambia todo. Un lote para cada familia es una razón gigantesca para militar; el registro ya es oficial, les juro que vamos a pelear para que cada persona que se anote reciba el terreno que le corresponde", destacó Juan Grabois a través de sus redes sociales, en donde destacó que "no es un regalo, es un derecho constitucional que nuestro gobierno actual y el futuro presidente Sergio Massa se compromete a hacer efectivo".



El Registro Único de Solicitantes había sido una de las promesas de campaña de Grabois, cuya agenda se había centrado en las políticas de Tierra, Techo y Trabajo. La noche del 13 de agosto, cuando se confirmó la victoria de Massa en la interna, el líder del MTE le entregó a Massa una carpeta con sus propuestas: "Esperamos que se incorpore dentro del programa de gobierno", deslizó, en el búnker de UxP en Chacarita. Una semana después, en una reunión privada con el jefe de Gabinete y candidato a vice, Agustín Rossi, Grabois volvería a plantearle su programa de propuestas. Segundo en la lista, justo debajo del pedido de un refuerzo de ingresos, decía: "Implementación del Programa de Acceso a la Tierra Rural y Urbana conforme al proyecto oportunamente presentado y cesión de terrenos disponibles del Estado Nacional a tal efecto".

"Como todo en la vida, costó mucho sacrificio, mucha mala sangre, algo tan simple, tan lindo, tan peronista, tan humano, como la tierra para habitar y producir", aseguró Grabois, quien remató pidiéndole a Massa que "implemente un ingreso básico para trabajadores informales y de la economía popular, que están padeciendo situaciones de indigencia agravadas tras la devaluación". "El salario no es ganancia, es cierto. Pero el hambre sí es un crimen, el peor de los crímenes para un gobierno nacional y popular. En sus manos está ponerle fin", reclamó. El Frente Patria Grande cuestiona que, entre las últimas medidas anunciadas por Massa, no haya habido políticas destinadas al sector más golpeado durante los últimos cuatro años, el informal, y le está reclamando al ministro candidato que, en los próximos días, anuncie un refuerzo de ingresos para los sectores populares.