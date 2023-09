En la jornada que cerró la festividad religiosa más importante de Salta, el arzobispo Mario Cargnello llamó a devotas y devotos a practicar la prudencia "para hacer el bien a todos los argentinos", aludiendo a las inminentes elecciones presidenciales de octubre. Fue durante su discurso central en la festividad religiosa del Señor y la Virgen del Milagro, que cerró ayer por la tarde.



Acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz y frente a una multitud reunida alrededor del escenario montado en el Monumento 20 de Febrero, Cargnello contextualizó el presente. "Es un tiempo difícil de nuestra historia marcado por la inseguridad económica y social", dijo. "El Milagro es una ofrenda a la patria entera y los peregrinos son una muestra que el amor todo lo vence", continuó. "Los tiempos difíciles pueden ser una ocasión para renacer. Depende de nosotros", recordó antes de renovar el pPacto de fe que cierra al Triduo del Milagro. "Hoy el futuro de la patria está en cada uno de nosotros llamados a elegir", insistió nuevamente, siempre con el norte puesto en las elecciones generales, y la irrupción del candidato de La Libertad Avanza en el escenario de tercios.



El arzobispo exhortó a las y los fieles a ser honestos, mientras que "a los ciudadanos que llegan a ser gobernantes" les pidió prudencia. "No mentir, no engañar, no robar, no hacer trampa", componen el perfil, a su entender, que deben tener quienes gestionan los recursos públicos. Para el prelado, el perfil para el ejercicio del rol se relaciona con la "virtud de obrar bien aquí y ahora, y conocer a la realidad y a las personas". En otro tramo exhortó a los feligreses y políticos en general a no librar batallas que los confronten unos con otros. "Tenemos que prepararnos para actuar desde lo profundo del corazón. Respondamos con amor a los hermanos que habitan el suelo patrio", solicitó. "Seamos constructores de la civilización del amor", invitó luego. "Queremos ser una Nacion cuya pasión sea la verdad y el compromiso por el bien comun", cerró el acto central después de concluir la lectura del pacto de fe.

"Trabajamos para que Massa sea presidente"



Por la mañana, antes de la misa central celebrada en la explanada de la Catedral Basílica, el vicegobernador Antonio Marocco realizó una autocrítica de los resultados de las últimas primarias. Aseguró que "la política debe hacerse cargo de lo que hace mal", en alusión a los resultados -particularmente en Salta- del candidato ultraderechista Javier Milei. En Salta, hubo departamentos que alcanzaron el 70 por ciento de votos afirmativos para ese espacio, como Los Andes. De allí peregrinaron hasta los pies de los santos patronos en la ciudad de Salta alrededor de 13 mil promesantes.

"Fue una expresión de la sociedad, ante los serios problemas que tienen los argentinos por la situación económica. No se puede dominar la inflación, pese a todo lo que se hace", sostuvo el vicegobernador. De inmediato, relacionó el episodio de inseguridad que le costó la vida a Morena Rodriguez en Lanús Oeste (provincia de Buenos Aires), con la sorpresiva decisión de un tercio del electorado nacional que acompañó la fórmula del candidato de la ultraderecha.



(Imagen Analía Brizuela). Pese a todo, Marocco se mostró optimista. "Creo que Sergio Massa va a ganar las elecciones", aseguró a este medio. Desconoció la crítica que lanzó el candidato a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa, cuando dijo en la TV Pública que los gobernadores del Norte Argentino "se tomaron con tranquilidad las elecciones primarias". "No tuve esa lectura", respondió el vicegobernador. "Coincido en que hay que hacerse cargo y trabajar para tener mejores resultados. Es lo que hacemos: trabajamos para que Sergio Massa sea el presidente de los argentinos", repitió.

Por otro lado, Darío Madile, presidente del Concejo Deliberante y, transitoriamente, a cargo de la Intendencia de la Ciudad de Salta, por la ausencia de Bettina Romero, deseó que el Milagro salteño posibilite la construcción de una paz social. Contextualizó sus palabras por el hecho de que "en muy poco tiempo, el proceso que vivimos puede llevarnos a un estallido social", opinó. "Debemos ser muy cuidadosos en lo que uno dice y hace", acotó luego. Tras la consulta sobre el futuro de la gestión muncipal ante un posible resultado favorable de La Libertad Avanza, se mostró pesimista. "Va a ser muy difícil", respondió. "Su discurso (por Milei) tiene una carga muy violenta. Si gana este candidato va a ser muy difícil tener una paz social, porque van a generar sectores contrapuestos en busca de un estallido social", repitió. En su lectura sobre la decisión de las y los votantes en las elecciones primarias, Madile aseguró que "hubo un hartazgo hacia la clase política. Los únicos culpables somos nosotros, los políticos", acotó. "Tenemos que generar una expectativa social distinta para la gente, que es lo que ese candidato supo captar en las últimas primarias".



El gogernador, el arzobispo, Elena Cornejo y Miroslav Adamczyk.

Al concluir la celebración central en la explanada de la Iglesia Matriz de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz evitó realizar declaraciones, custodiado por guardias de seguridad que impidieron el diálogo con la prensa acreditada. Al cerrar la homilía, se acopló a la fila de sacerdotes que se retiraban de la celebración, integrada además por el nuncio apostólico Miroslaw Adamczyk y el arzobispo salteño.

El mandatario provincial y su esposa, Elena Cornejo, ingresaron al edificio del Arzobispado. Tiempo antes, durante su discurso en la misa central de la mañana de ayer, Adamczyk relacionó la lectura del Evangelio (Cartas del Apóstol San Juan) con la necesidad de discernir entre las tinieblas en los momentos en que se debe obrar haciendo el bien pese a todas las dificultades que se presenten.



Libertad Avanza y las tinieblas

El intendente electo del municipio Tartagal, Franco Hernández Berni, presente en la homilía de la mañana, calificó como "descabellada e inviable" la propuesta de La Libertad Avanza para eliminar el Régimen de Cooparcipación Federal, que son fondos fundamentales para la gestión de provincias y sus comunas. "Habría que reformar la Constitución Nacional de 1994. La Argentina es un sistema tributarista", aclaró, y recordó que ese dinero se destina a distintas a servicios que brinda el Estado. "No sé dónde vamos a votar dentro de cuatro años, si lo hacemos en escuelas públicas". Luego solicitó al pueblo argentino tener memoria sobre lo que significó el regreso al sistema democrático en 1983. "Se trabaja planificando viendo lo que necesitan los argentinos. Los gobiernos de extrema derecha gestionan para unos pocos".

Para la senadora nacional por Salta Nora Giménez, en las elecciones primarias del 13 de agosto pasado, las y los argentinos ejercieron una fuerte crítica a la clase política. "Los votantes tomaron su decisión sin distinguir partidos políticos", opinó. A su entender, la población respondió a un hartazgo, "porque asocia políticos igual mentira". Advirtió que el deterioro de la relación entre la sociedad y sus gobernantes comenzó en 2015, cuando Mauricio Macri ganó la Presidencia de la Nación. "Sin embargo, cuando recuperamos el gobierno en 2019, tendríamos que haber discutido fuertemente la deuda externa, que ya se sabía quién la generó", advirtió en tono crítico.



El párroco de la Iglesia del Transito, Dante Bernacki, peregrinó por cuatro días con las y los promesantes que bajaron desde la puna salteña y catamarqueña, y llegaron el jueves a la Catedral de Salta. Sobre la situación económica y los resultados de las PASO en el departamento salteño de Los Andes, favorables al candidato de la ultraderecha, opinó que el puneño "es un pueblo cansado, porque hay muchas promesas inclumplidas. La mentira es parte de la corrupción", razonó, "que provoca las grietas que nos dividen a todos. Por eso el Milagro debe ser un mensaje de fraternidad y solidaridad".