El anuncio de la lista de la selección femenina de fútbol de España para los partidos de la Liga de las Naciones contra Suecia y Suiza fue suspendido debido a que todas las campeonas del mundo, menos dos, mantienen su renuncia y consideran que los cambios que realizó la Federación Española (RFEF) tras el beso no consentido del ex dirigente Luis Rubiales a Jenni Hermoso no son suficientes para garantizar su seguridad y bienestar.

"A día de hoy, tal como hemos transmitido a la RFEF, los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan un lugar seguro, donde se respete a las mujeres, se apueste por el fútbol femenino y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento", expresa un comunicado emitido este viernes, que fue firmado por 39 futbolistas.

El documento, difundido por la doble Balón de Oro y firmante del mismo, Alexia Putellas, surgió poco antes de que la nueva DT Montse Tomé tuviera que dar a conocer la lista de seleccionadas para los próximos encuentros. En el comunicado faltan las firmas de las también campeonas del mundo Athenea del Castillo y Claudia Zornoza.

Por su parte, Zornoza publicó un mensaje en sus redes sociales en las que asegura que "ya había tomado la decisión de retirarme de la selección absoluta de fútbol antes del campeonato del Mundo" y donde considera que "no hay mejor manera de hacerlo que con el título que hemos conseguido en Australia y Nueva Zelanda".

"Creo que es el momento de concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid", añadió Zornoza.

La jugadora finalizó su mensaje expresando su "solidaridad con mis compañeras y desear que la estructura de toda la selección cambie de una vez por todas, estando a la altura de nuestros logros".

El comunicado de las jugadoras

En el mensaje que difundieron este viernes, las jugadoras españolas dan cuenta de varias reuniones con la RFEF en las que pidieron una serie de "cambios básicos para poder avanzar y llegar a una estructura que no tolere ni forme parte de hechos tan denigrantes".



"Ante estos actos debemos tener tolerancia cero por nuestra compañera, por nosotras y por todas las mujeres", asegura la nota, e insisten: "Creemos firmemente que se requieren cambios contundentes en los puestos de liderazgo de la RFEF y, en concreto, en el área del fútbol femenino".

Por estos motivos, piden "una reestructuración del organigrama del fútbol femenino, reestructuración del gabinete de presidencia y secretaría general, dimisión del presidente de la RFEF, reestructuración del área de comunicación y márketing y reestructuración del área de integridad".

De esta manera, las futbolistas estarían pidiendo la dimisión del presidente interino de la RFEF, Pedro Rocha, quien tomó las riendas de la selección tras la salida de Rubiales y que es visto como su continuista.

Las firmantes concluyen señalando que "lo que más nos llena de orgullo es el vestir la camiseta de nuestra selección y llevar a nuestra país siempre a los puestos más altos", pero ahora "creemos que es el momento de luchar para mostrar que estas situaciones y prácticas no tienen cabida en nuestro fútbol, ni en nuestra sociedad".

La respuesta de la RFEF

La Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó este viernes "su compromiso" para hacer cambios en la institución, pero pidió a las jugadoras que le den tiempo. Asimismo, reafirmó el liderazgo del presidente interino Pedro Rocha.

"Desde la RFEF se quiere mostrar públicamente el compromiso absoluto y real para seguir acometiendo cambios imprescindibles que recuperen el funcionamiento de la entidad", afirmó la institución en un comunicado.

Así, el organismo explicó estar "convencido de que las transformaciones son necesarias y, por ello, se realizarán con la máxima celeridad posible, de forma progresiva", añade la nota.

Por último, la RFEF hizo un "llamamiento al diálogo y a la cooperación" en un escenario "atípico" como el que se vive con la selección española femenina.