El final soñado, con autos a la par en un circuito excesivamente difícil por las inesperadas ráfagas de viento y un fallo impensado en la última vuelta. El combo fue completo para derivar en la sorpresa de todos en la 11ma fecha del Turismo Carretera y primera de la Copa de Oro que corona al campeón, en San Luis, donde Julián Santero (Ford) se quedó con el halago mayor. El mendocino batalló toda la carrera con Mariano Werner (Ford), intercambiaron posiciones en un infartante último giro pero el entrerriano penó con un desperfecto en la bomba de combustible que no logró solucionar y quedó indefenso.

El insólito cierre no fue el que esperaba el dominador del domingo en el autódromo "Rosendo Hernández", ganador de la serie más veloz de la mañana y poseedor del mejor lugar de partida para la Final. Luego de comandar la competencia y soportar los ataques de su gran rival del día, Werner vio las alarmas de la bomba de nafta del auto justo cuando se relanzó la carrera (tras un ingreso del Pace Car) con los coches a la par. Con quirúrjica habilidad se intercambiaron la posición de privilegio en la última vuelta, pero el paranaense no logró conectar correctamente la bomba de respaldo y se desató la incertidumbre. En la última curva y con la bandera de cuadros delante suyo el auto no le respondió y Santero tomó con firmeza la posibilidad que le cayó del ventoso cielo puntano para cruzar la meta antes que nadie.

"Se paró en la curva 1 y se volvió a parar entrando a la recta. Te da rabia porque uno hizo todo, pero así son los fierros"

El premio a no darse por vencido, ni aún vencido, describe el desenlace. Santero intentó en la largada de la carrera y en los tres relanzamientos de la carrera. "Corrimos a fondo todas las vueltas hasta que sucedió en la última curva", dijo el vencedor, que se coloca a 18 puntos de Werner en la Copa de Oro. Luego de 26 giros, se impuso por escaso margen a Werner y José Manuel Urcera (Torino), que defiende el título logrado en 2022 logrando este domingo su mejor resultado del año. Fue bueno el balance de Facundo Ardusso (Chevrolet) regresando a los primeros planos, ganando una Serie en la mañana, para ser cuarto. Además, cerrando las primeras colocaciones estuvo Otto Fritzler y su Ford reaparecido tras un golpazo en la carrera anterior, en Buenos Aires, incluyendo la gran maniobra para superar a Jonatan Castellano (Dodge). Entre los que más sufrieron están Matías Rossi estrenando Toyota o Germán Todino (Dodge), ambos con inconvenientes en la transmisión. "Lo que más duele es no poder sumar, es el peor arranque de Copa que podría esperar", sentenció el piloto del Camry.

Los puntos sobre la mesa

Los únicos que repitieron triunfos en el año comandan el mini torneo que decide quién es el campeón luego de cumplir cinco carreras. Pasó la primera de ellas en San Luis y Werner es líder con 73 unidades, seguido de Santero (55), Santiago Mangoni (39) siendo el mejor Chevrolet, Urcera (38,5) y Castellano (33,5). El espectáculo continuará el 1° de octubre con la visita a San Nicolás, provincia de Buenos Aires; siguiendo por Rafaela (29 de octubre), Toay (12 de noviembre) y San Juan – Villicum (03 de diciembre).