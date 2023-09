Tras conocerse la noticia de la muerte de un joven de 25 años atropellado por el polista Cruz Novillo Astrada en la avenida 9 de Julio en el barrio porteño de Retiro, trascendieron imágenes del accidente que contradicen el relato de Rafael Cúneo Libarona, el abogado del conductor que se encuentra imputado por "homicidio culposo" y detenido.

En el video se ve varios autos circulando por la esquina del accidente, lo que demuestra que el semáforo estaba en verde. En un momento, cruza un peatón, y la camioneta Volkswagen Amarok del joven de 24 años, hijo de Eduardo Novillo Astrada, expresidente de la Asociación Argentina de Polo y la paisajista Ernestina Anchorena, lo embiste. Por último, se ve al polista huir del lugar.

Después de entregarse en la comisaria, su representante legal, Cúneo Libarona, afirmó que "el conductor venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo, en rojo, y cuando le da el semáforo verde arranca" y que "el accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir que el peatón no estaba autorizado a cruzar pero se le cruzó repentinamente al automovilista". Algo que no se condice con las imágenes viralizadas.

En qué situación se encuentra el detenido, Cruz Novillo Astrada

El joven polista permanece detenido en la Alcaidia 1Bis Anexo, ubicada en la calle Catamarca 1345. Según informaron fuentes judiciales a la agencia NA, el juzgado interventor no dispuso test de alcoholemia ni narco test, pero sí "autorizó el dosaje de sangre y orina de forma compulsiva".

Cúneo Libarona informó además que su defendido "no tiene antecedentes penales" y anticipó ayer que hoy sería indagado.

Los primeros informes indican que la víctima, una persona en situación de calle, murió en el lugar. Mientras que Astrada se fugó de la escena en sentido a la bajada de la autopista Illia sentido al Obelisco.



La muerte del hermano de Cruz en 2021

En junio de 2021, su hermano mellizo, Justo, falleció en un accidente automovilistico, que se produjo en las cercanías de Solís, a la altura del kilómetro 103 de la ruta 8, a unos 11 kilómetros de San Antonio de Areco.

Justo se dirigía solo hacia una fiesta mientras conducía su auto, un Volkswagen Gol, cuando repentinamente chocó contra un omnibus. Ambos vehículos se incendiarion y el joven, de 22 años en aquel entonces, murió en el instante.

“Justo murió en un accidente terrible. Se quemó su auto. Estaba yendo a una fiesta con sus amigos, pero ellos no vieron el accidente. Chocó de frente con un colectivo, en un lugar insólito, el peaje de Solís. Evidentemente, era su momento. Había conseguido el trabajo de su vida, que era ser guía de pesca de mosca en Montana. Al día siguiente se iba a Estados Unidos”, habia relatado Anchorena, en una revista.



