La norma impulsada por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto. Crea el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Pyme y tiene como objetivo el fomento de la contratación de trabajadores, incluyendo la de aquellos jóvenes que accedan al mercado laboral por primera vez, y la transformación gradual y con un criterio federal, de los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, recibió a funcionarios para debatir el proyecto de “Empleo Mipyme”. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría. El bloque Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Raquel Olmos- invitada a explicar el proyecto- manifestó que la ley tiene 3 objetivos: “fomentar la contratación formal de trabajadores; formalizar el trabajo no registrado a través de un esquema de regularización dirigido a las pymes; y transformar, de manera gradual, y con un criterio federal de los programas socio laborales y las prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad”.



Asimismo, la funcionaria explicó que “nos encontramos en la actualidad en el periodo de crecimiento más prologando en relación a los últimos 14 años, en la creación del empleo registrado, es decir, en relación de dependencia y de carácter privado”. “Llevamos 35 meses de creación de empleo formal en el sector privado y 590 mil personas lograron acceder a trabajo formal en empresas privadas”, apuntó y agregó: “Sin embargo, la tasa de empleo no registrado sigue siendo muy elevada”.



Olmos, al mismo tiempo, planteó los “beneficios de la ley” respecto a la reducción de las contribuciones patronales y al acceso a un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas.



En tanto, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, expresó que “es un programa con un objetivo claro que está asociado a una política pública que es favorecer la contratación de personal, en relación de dependencia de trabajadores y trabajadoras no solamente jóvenes o aquellos que tienen planes sociales sino que es un criterio generalizado con distintos beneficios”.



“Como política pública origina un gasto tributario y ese gasto tiene que ser controlado para la efectividad de esa política que ha sido implementada”, sostuvo y continuó: “El proyecto tiene dos capítulos y los objetivos son compatibles: regularización del mercado laboral e incentivar la contratación de relaciones laborales”. Asimismo, describió que la contratación debe tener un incremento en la nómina laboral, con un plazo de 24 meses y “no tienen que tener deudas previsionales ni estar incluidas en el Repsal”.



Por su parte, Mara Ruiz Malec, directora general de los Recursos de Seguridad Social de AFIP, explicó que “hubo buen crecimiento del empleo en el sector privado a tasas más que interesantes, incluso por encima del crecimiento de la actividad”. “Tuvimos buenas medidas para las micro empresas como el toma y cuenta del pago al impuesto al cheque; establecimos en tiempo récord la posibilidad de que la suma fija establecida por decreto sea también a cuenta de las contribuciones para las micro y pequeñas”.



“No vamos a tener ningún problema operativo para instrumentar esta medida si es aprobada”. Tenemos antecedentes de programas similares tanto en la reducción de contribuciones como en las condonaciones y también moratorias. Es un proyecto aplicable en un tiempo relativamente corto para los sistemas de la AFIP”, consideró Ruiz Malec.



En esa línea, la funcionaria de AFIP remarcó que “esperamos llegar a 120 mil trabajadores dados de alta pero la informalidad laboral se encuentra concentrada en pequeños establecimientos con lo cual dado el cuerpo de inspectores que tenemos nunca llegaríamos a cubrir todo. Nos basamos en la percepción de riesgo y en complemento con otras medidas que ayuden a la regularización de los puestos de trabajo”, puntualizó.



El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren, expuso que “lo que más nos preocupaba era dar respuestas y este es un tema que siempre debatimos como podemos bajar los costos laborales de la pymes y facilitar la contratación”. “En especial hay una situación puntual para trabajar rápido con un conjunto de medidas ante lo que sabemos es un problema del país que no veníamos con una situación holgada de reservas ni financiamiento interno o externo”, aseveró.



“Este proyecto precisamente tienen la finalidad de poder llegar de forma rápida a la pequeña y mediana empresa para poder facilitarle que siga manteniendo el empleo, el nivel de actividad y que el gobierno siga recaudando a través de la mayor actividad económica”. “El nivel de desempleo lo tenemos en el nivel más bajo de los últimos 10 años, añadió el Secretario.



