Con más de 150 CDs de escuchas en análisis, el fiscal general Jorge Baclini confirmó la vigencia de la causa penal contra el ex fiscal Fernando Rodrigo, que puede ser imputado por delitos con penas de entre 3 y 10 años e inhabilitación para cargos públicos. El jefe de los fiscales de la provincia dijo que Rodrigo es investigado "como un ciudadano común". Se trata del funcionario judicial que renunció anteayer, acusado de ordenar escuchas ilegales a su ex pareja y allegados de ésta. Horas antes, Baclini ordenó su suspensión preventiva. La dimisión de Rodrigo conlleva el archivo de la investigación disciplinaria que inició hace dos semanas la Auditoría General de Gestión. Pero antes, su renuncia -que ya fue aceptada por Baclini- deberá pasar por la Corte Suprema provincial y ser admitida por el gobernador Miguel Lifschitz. El fiscal general reconoció la "importante gravedad institucional" que significó el caso; y aseguró que se trabaja en nuevos mecanismos de solicitud de escuchas con los jueces. "No queremos que vuelva a pasar", aseveró.

Con su salida a los medios -aunque dos semanas después del escándalo-, Baclini dio cuenta de la importancia y preocupación que trajo el caso de Rodrigo al Ministerio Público de la Acusación. "La investigación penal por los posibles delitos cometidos siempre se manejó como si se tratara de un ciudadano común y esa persecución penal sigue con los pasos legales correspondientes", dijo Baclini, tras la renuncia que presentó el fiscal adjunto, y que dejaría sin efecto la investigación disciplinaria. En ese sentido, el funcionario reveló que "hay muchas horas de escuchas: más de 150 CDs", detalló.

Tras la renuncia del acusado, Baclini indicó cómo será el trámite. "Ahora pasará por la Corte Suprema y el gobernador para que sea él quien firme la aceptación o no". Ayer, la dimisión pasó primero por Baclini, quien ya aceptó. Consultado sobre si podía rechazarla, indicó: "Esto hace al proceso disciplinario, que tiene por objeto llegar a la destitución del funcionario. En consecuencia, si Rodrigo renunció el objeto del proceso disciplinario queda agotado. Una vez que la renuncia sea aceptada (por Lifschitz) dejará de ser fiscal", agregó.

Durante el contacto con los medios, el jefe provincial del MPA prefirió no revelar detalles de la investigación porque Rodrigo aún no fue formalmente imputado. La pesquisa "tiene un período de reserva. La causa está avanzando paso a paso. Se tomaron muchas medidas previas para cautelar todas las evidencias: se hicieron allanamientos, intervenciones, se tomaron declaraciones testimoniales, se pidieron informes a las compañías telefónicas", enumeró.

Al ser consultado sobre cuál sería la sanción penal que recaería sobre Rodrigo en caso de llevarlo a juicio, Baclini señaló: "En principio habría varios delitos imputables: incumplimiento de deberes, abuso de autoridad e intervención ilegal de comunicaciones. Las penas oscilan entre los 3 y 10 años", dijo.

Si bien prefirió no hablar de la causa que tiene a cargo la fiscal Natalia Benvenutto, confirmó que las personas afectadas son varias. En principio se habla de la ex pareja de Rodrigo, empleada de la Unidad de Investigación y Juicio; el padre de ésta y dos amigas que son abogadas e hicieron una denuncia formal esta semana con representación del abogado Carlos Edwards, quien dijo a este diario que se investiga si también era escuchada la actual pareja del ex fiscal. Al mismo tiempo, Baclini fue consultado sobre la responsabilidad de los jueces que aprobaron las escuchas: "Hay varios jueces. En este caso, son sujetos supuestamente engañados en las investigaciones", los desligó.

Según se indicó, Rodrigo intervino los teléfonos mencionados a partir de causas que tenía a su cargo. Baclini explicó ayer que los fiscales deben hacer la solicitud para escuchas ante un juez con una argumentación. "A veces los jueces piden más explicaciones. Después autorizan en base a los fundamentos y libran un oficio", agregó. Además, dijo que el fiscal debe explicitar a quién pertenecen los números, pero prefirió ser cauteloso en dar más información sobre el caso puntual.

En ese contexto, Baclini ya tuvo contacto con jueces para perfeccionar la mecánica a través de la cual estos aprueban las solicitudes de intervención. "Estamos viendo formas de minimizar el riesgo. No queremos que esto vuelva a ocurrir, porque nos daña institucionalmente", dijo.

Aunque en varias oportunidades se excusó de dar detalles, Baclini adelantó que la imputación "no será en mucho tiempo más". Y en cuanto a la posibilidad de que Rodrigo vuelva a trabajar al sistema judicial, dijo que ello se sabrá en una eventual sentencia donde se puede dar una pena de inhabilitación.

Defensa. En tanto, para el abogado de Rodrigo, Víctor Corvalán, su cliente "tenía un gran futuro como fiscal". Según dijo, Rodrigo está "muy afectado" psicológicamente y el motivo por el que presentó la renuncia tuvo que ver con que la causa se desarrolle sin ninguna interferencia; aunque reconoció que así evita la sanción administrativa.