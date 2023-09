Con la Liga Nacional en receso, la noticia del básquet argentino de los últimos días fue el polémico final de un partido Sub 17 entre los clubes cordobeses Ameghino y Bochas Sports, que obligó a la Confederación (CAB) a abrir un expediente sobre lo sucedido.

El partido en cuestión definía al último clasificado al cuadrangular de la Liga Formativa Sub 17 -organizada por la CAB- y Ameghino necesitaba ganar por 29 puntos para meterse en la definición y dejar afuera así a Obras Sanitarias.

La cosa fue pareja hasta el tercer cuarto, con Ameghino arriba por tres unidades, pero en el último el equipo local se despegó y, a falta de diez segundos, estaba a cuatro puntos de la gesta. Ahí fue cuando todo se desmadró: los jugadores de Bochas dejaron de defender e incluso le regalaron la posesión final a Ameghino, que consiguió los cuatro puntos necesarios para ganar por 119 a 90, es decir, exactamente los 29 puntos que necesitaba.

El video del final del partido fue publicado por el periodista Javier Juárez en Twitter y no tardó en hacerse viral. A últimas horas de la jornada del domingo, la CAB anunció que abría un expendiente de oficio para "analizar el comportamiento deportivo de los integrantes de ambos equipos" mientras que el propio club Ameghino anunció la decisión de no participar del cuadrangular final.

"Los últimos 10 segundos del partido no corresponden a lo que el cierre del cuadrangular merecía, poniendo en suspicacias las decisiones deportivas de chicos que no hicieron más que jugar y luchar con armas nobles. Tanto los chicos de Ameghino como de Bochas Sports no merecen que por 10 segundos de partidos, la CAB abra un expediente generando suspicacias hacia ellos", explica el club en el comunicado. Mucho foco sobre los pibes pero poco sobre los dirigentes...