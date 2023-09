El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, consideró que los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, contra el Papa Francisco constituyen una "instigación a la violencia colectiva" y advirtió que si el libertario fuera jefe de Estado esas expresiones serían "directamente una persecución religiosa".

"Su ataque en tanto diputado nacional ya es grave. Como candidato, es una instigación a la violencia colectiva. Si fuera presidente, directamente sería una persecución política", le recriminó Grabois a Milei.

Con un mensaje en sus redes sociales, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) le respondió al economista ultraderechista, quien reafirmó la semana pasada sus ataques contra Jorge Bergoglio: en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, dijo que Francisco "tiene afinidad por los comunistas asesinos, considera que la justifica social es un elemento central de su misión y eso es muy complicado porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra". En varias oportunidades anteriores, el diputado se había referido a Bergoglio como el "jesuita que promueve el comunismo", "personaje impresentable y nefasto" o "representante del maligno en la Tierra".

Grabois aseguró que "para los católicos el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, y para millones de personas laicas o de otras religiones, Francisco es un faro por su visión humanista, su magisterio de paz y justicia que va en consonancia con los principios evangélicos elementales". Y le advirtió a Milei: "Está cruzando otro límite que no va a pasar ni con ese ejército de motosierras con la que pretende intimidar".

Además, el dirigente social alertó que "la historia nos enseñó que estas cosas terminan en violencia fratricida y autodestrucción colectiva" y le pidió al economista que "termine ya con tanta locura".

Al dirigirse a las personas de fe católica y cristianos, exhortó: "No tengamos miedo ni aceptemos pasivamente que un poder que se pretende libertario pero se oculta tras los fueros del César pisotee la libertad de culto a través del predicamento de discursos de odio que pronto se convertirán en acciones concretas".

Grabois también compartió un video de una entrevista al Papa, donde había advertido sobre el surgimiento de Adolf Hitler en Alemania. "No encontraban quién llevara adelante las cosas, y fue (Franz) Von Papen el responsable de esto: presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo", introdujo. Y continuó: "Todo el mundo dijo probemos con este que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos su ambición. Todos votaron a Adolfito y así terminamos. Yo les tengo miedo a los salvadores sin historia".