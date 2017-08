El pagar para ver

La gran pregunta que en toda la previa a la pelea entre Mayweather y McGregor en Las Vegas se hicieron los aficionados al boxeo es cómo hay que hacer para poder ver la pelea en vivo. No será gratis para los Estados Unidos y tampoco para la Argentina. Aquí el costo estará lejos de los 99,95 dólares que deberán pagar los estadounidenses para ver la pelea en HD y lejos también de los 89,95 que deberán pagar quienes quieran ver la pelea en el formato standar, pero no se podrá evitar. En la Argentina la única opción pasa por contratar el pack del canal Fox Premium Action, que transmitirá la pelea en forma gratuita como mecanismo para captar nuevos clientes para la señal. El costo que la señal tiene en el mercado local es de 175 pesos y además de este combate quienes lo adquieran podrán seguir otros eventos como los de la UFC. Si bien existen diferentes promociones para diferir el pago, quienes se abonen no lo harán solo por esta pelea sino que quedarán enganchados.