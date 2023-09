Graciela Lois es militante de derechos humanos y esposa del detenido desaparecido Ricardo Lois. Este miércoles, en diálogo con AM750, relató cómo en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, lograron junto a Laura Bonaparte detener la demolición del edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

"Creo que fue Laura (Bonaparte) fue una adelantada porque el resto decía 'no va a pasar, no puede ser', nadie entendía la inmediatez necesaria de hacer algo y nosotras dijimos 'vamos a hacer algo'", recordó Lois, 25 años después del hecho.



Todo comenzó en 1998, con un artículo de un periodista de La Nación en el que se revelaba que los vecinos del excentro clandestino de detención durante la dictadura cívico-militar, ubicado en el barrio de Núñez, "decían que salían autos por la noche".



Antes, en enero de ese año, Carlos Menem había anunciado que la ESMA iba a ser trasladada a la base naval de Puerto Belgrano, y que en el predio se iba a dejar un monumento a la memoria y el lugar iba a transformarse en un parque para recibir a jefes de Estado. Menem habló en aquel momento de "reconciliación", recordó Lois.

Preocupadas por el artículo de La Nación y por el anuncio del presidente, se presentaron junto a Laura Bonaparte a la Justicia para pedir la inspección ocular del predio. En febrero lograron entrar por primera vez a la ESMA para corroborar si efectivamente se estaba desmontando el edificio.

Una vez adentro, las personas que trabajaban en el lugar "hicieron una puesta en escena" cuando subieron a "Capuchita", el altillo del excasino de oficiales adaptado como lugar de reclusión.

"Antes había una habitación en la que había una caja y, al costado, había ropa. Pero lo que destacaba era un pulóver rosa en una escuela de hombres. Habían dejado el pulóver y escenificado algo, evidentemente ex profeso, porque no tenía la misma cantidad de polvo que la caja", relató en Aquí, allá y en todas partes.

Y continuó: "A mí realmente me tocó porque yo me fui para adentro y empecé a llorar. Laura, más alta que yo, me dijo: 'que esta gente no te vea una sola lágrima'. Porque nos estaban acompañando (en la recorrida)".

En octubre de 1998, finalmente, el juez en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que dispuso la demolición de la ESMA y dejó firme el amparo que presentaron Lois y Bonaparte.



"El abogado (Mario Ganora) tuvo la inteligencia de incorporar al escrito la Convención de 1974 de la Unesco. Cuando el juez Marinelli dictamina, lo menciona. Después la Cámara lo vuelve a repetir, el procurador también y en el dictamen por unanimidad de la Corte menemista, que era de nueve jueces, también se volvió a decir. Y eso nos sirvió para pensar en el tema Unesco", concluyó Lois.

