Arrancó la transición en Santa Fe, y de muy buen grado a juzgar por las conclusiones de quienes participaron ayer de la mesa política que inauguró el proceso entre el gobierno de Omar Perotti que culminará su gestión en diciembre y el de Maximiliano Pullaro, que tomará la posta, luego de la victoria electoral del frente Unidos. Y como primer punto de acuerdo, el mandatario actual esgrimió esa máxima de "no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti", y ordenó a sus emisarios comunicar que no enviará a Legislatura el proyecto de ley de presupuesto para 2024. Acordaron votar por consenso una prórroga mientras hoy mismo ya empiezan a elaborar la ley de leyes en conjunto: los que se van y los que llegan, empezando por el ministro actual de Economía, Walter Agosto, y quien lo sucederá, el economista Pablo Olivares.

El encuentro transcurrió en la Casa Gris e insumió un par de horas en clave política y armonía. La buena onda fluyó desde la víspera, cuando el Ejecutivo aceptó retirar los 42 pliegos propuestos para nombrar jueces, algo que Pullaro reclamaba con énfasis.

Desde hoy seguirán los equipos técnicas de cada área, para lo cual Perotti instruyó a sus ministros a estar disponibles para la requisitoria de información de parte de la gestión entrante.

Por el gobierno asistieron los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, junto con el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo. En nombre de Pullaro acudieron los senadores por los departamentos San Cristóbal, Felipe Michlig, y General López, Lisandro Enrico; junto con el secretario legislativo de la Cámara de Diputados, Gustavo Puccini.

Corach distinguió el tono de esta transición respecto de lo que fue la que transitaron Miguel Lifschitz y Perotti hace 4 años, mucho más árida y hostil. "El gobernador y Maximiliano Pullaro ya acordaron que sea una transición ordenada, no como la anterior que fue tan complicada y con idas y vueltas. Queremos que todo transite con normalidad porque si no le complicamos la vida a la gente", dijo el ministro político.

El comentario aludió a la decisión del Frente Progresista de armar un presupuesto y sancionarlo en Legislatura a pesar de que Perotti rogaba que no lo condicionaran de esa manera en el primer año de gestión.

"El gobernador tomó la decisión de no enviar un presupuesto, como le hicieron a él. Así que acordamos los términos de una prórroga mientras los equipos avanzan en conjunto con la letra del proyecto, y que sea el gobierno entrante el que termine de elaborarlo sobre la base de lo que ya tenemos. Es como decir 'no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a vos'", ofreció Corach.

Para eso, instruyeron a sus jefes económicos que hoy mismo tomen contacto para encarar la planificación de gastos y recursos para 2024, y la delicada situación financiera de la provincia.

"Acordamos con cada ministro de esta gestión que será convocado por el equipo del gobierno entrante para acordar el suministro de información", afirmó el ministro de Gestión Pública.

Otro punto de acuerdo, al menos en el bosquejo de ayer, fue que el perottismo no pondrá reparos para promover la sanción de un cambio a la Ley Orgánica de Ministerios antes de que culmine esta gestión. Y de ahí se sabe que Pullaro quiere reducir el gabinete y gobernar con nomás de 10 ministerios. Para eso, sus voceros –como el propio Michlig– han dejado trascender que Seguridad y Justicia serán fusionados en una sola cartera, como también los ministerios de Gobierno y de Gestión Pública, actualmente a cargo de Celia Arena y de Corach, respectivamente.

"Es necesario tener esa ley antes de que culmine esta gestión, y la de Presupuesto es preciso que respete la idea de Pullaro donde quiere poner énfasis. Pero esto es muy saludable, es la madurez política que necesitamos en la provincia de Santa Fe. Pero que quede claro: hasta el 10 de diciembre gobierna Omar Perotti, que para eso fue elegido por el pueblo hace 4 años", avisó Michlig.

El legislador oriundo de Ambrosetti confirmó a sus contertulios que la gestión Pullaro "aceptará lo acordado en paritarias" con los gremios de la provincia, y adelantó que una vez en funciones la primera moción que enviará su jefe político a Legislatura será la adhesión a la ley federal de narcomenudeo.

El senador Enrico, referente pullarista en el sur santafesino, valoró "la actitud de concedernos esta reunión que surgió de una charla entre Omar Perotti y Maxi Pullaro en bueno stérminos. Eso es lo valioso", dijo. Y abrió un capítulo de "70 u 80 días" en los que los técnicos de cada bando cruzarán información para la puesta a punto de la administración a estrenar.

Por lo pronto, Enrico remarcó que "el Presupuesto 2024 se hará en conjunto". "Acordamos que habrá una prórroga dentro de los términos constitucionales para poder enviarlo, dado que es un presupuesto distinto, de transición, y si este ánimo se sostiene, será con acuerdo de la Legislatura y de la mejor manera", se entusiasmó el radical.

Todos los consultados evitaron detenerse en lo discurrido sobre el estado de las cuentas fiscales. "Claro que hablamos de eso, pero ya Olivares y Agosto se reunirán mañana (por hoy), así que ellos profundizarán", señaló Enrico.