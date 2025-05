En la actualidad el reconocido actor Gustavo Garzón coprotagoniza la obra La madre junto a Cecilia Roth, Martín Slipak y Victoria Baldomir.



“Es muy interesante la estructura, bastante original. Es una obra muy inteligente”, sostuvo Garzón al respecto, entrevistado en la 750. Escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller, La madre forma parte de una trilogía familiar integrada además por El padre y El hijo.

"Es un drama que gira alrededor de una mujer que apostó su vida a lo familiar y se descuidó a sí misma. Cuando la familia toma su propio curso, el hijo se va y su marido no demuestra interés en ella, la mujer entra en un vacío existencial muy grande y empieza a replantearse toda su vida”, relató Garzón.

“El corazón de la obra es que la madre tiene una relación casi incestuosa con su hijo, quien no sabe cómo escapar de eso sin dejar de darle su amor. Es una familia que tiene relaciones un poco tóxicas", continuó.

El actor destacó además el efecto que la obra provoca en el público: “La gente agradece cuando se le lleva un espectáculo que llega a sus fibras más íntimas, que los sensibiliza, que los emociona, que los hace pensar, que los conmueve. Por ahí no salen chochos de la vida del teatro, pero la emoción sincera es algo necesario para el ser humano", destacó.

En tiempos en los que gran parte del teatro comercial apuesta por la comedia, Garzón parece no dudar en marcar una diferencia: “Estamos en una época donde se cree que la gente, en el teatro, solo quiere reírse. La tristeza tiene su belleza también y hay que saber verla y conectar con ella, porque uno no puede negar que la vida no es siempre carnaval. Nos pasa de todo y sobre todo en las familias conflictivas", remarcó.

Planes



Consultado sobre sus futuros proyectos, Garzón no ocultó su deseo de volver a vivir una experiencia similar a la que tuvo en 200 golpes, la obra que compartió junto a sus hijos: “Fue lo más trascendente que hice arriba de un escenario. Algo de eso estoy tratando de construir de vuelta, no es fácil. Estoy trabajando con una mujer muy joven con ideas nuevas, ideas rupturistas y no convencionales con respecto al teatro", adelantó.

