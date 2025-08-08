En el último día de inscripción de alianzas para las elecciones legislativas nacionales se confirmó el frente Primero los Salteños, que se presentó como una alternativa ante la polarización entre libertarios y peronistas. La coalición reúne a Memoria y Movilización, Primero Salta, Fe, Frente Salteño, PAIS y Unión Victoria Popular, entre otros partidos que hace apenas tres meses formaron parte de las elecciones intermedias provinciales.

A simple vista, parece una reedición de aquel armado que en mayo le aseguró una amplia mayoría legislativa al oficialismo de Gustavo Sáenz. Sin embargo, el propio mandatario, invitado este jueves al programa Cara a Cara, fue categórico: “Yo no bendigo candidatos. No me cuelgo del saco ni de la pollera de nadie”.

La aclaración se dio en un contexto en el que las interpretaciones políticas se multiplican. De hecho, hay espacios que lo respaldaron en mayo y ahora optaron por sumarse a Fuerza Patria, el frente que busca convertirse como la principal oposición al gobierno de Javier Milei y que reúne al peronismo, al kirchnerismo y al progresismo local: Partido Justicialista, Partido de la Victoria, Kolina, Frente Grande, Igualar, Felicidad, Patria sin Frontera, entre otros.

Sáenz insistió en que no es él quien define las candidaturas del frente Primero los Salteños. Dijo que sería de "una soberbia muy grande pensar y decir ‘voten a tal o a cual’. Eso es subestimar a la gente". E insistió: "Los partidos que integran ese frente (Primero los Salteños) entendieron que debían ofrecer una alternativa distinta", y fue categórico al sostener que en todo caso él no reclama legisladores para que se encolumnen en sus filas sino para Salta.

"Necesitamos representantes genuinos que vayan a defender los intereses de Salta, no los intereses del gobernador, porque yo no voy a reclamar", manifestó.

Entre los posibles nombres que suenan para encabezar la boleta de esta “tercera vía” están la diputada provincial electa Flavia Royón, el presidente de Aguas del Norte Ignacio Jarsún y la actual diputada nacional Pamela Calletti, que buscaría retener su banca. El 17 de agosto vence el plazo para la presentación de candidatos.

El gobernador aprovechó la entrevista para reiterar su rechazo a lo que define como “obediencia debida” de legisladores a dirigentes nacionales. “Es muy feo ser delegado de un presidente. Te llaman, te dicen ‘tenés que hacer esto o lo otro’ y se vota en contra de los intereses de la provincia. Yo defiendo mucho el federalismo. El límite tiene que ser cuando se toca a Salta y a los salteños”, sostuvo.

También marcó distancia con la disputa nacional entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, como ya lo viene haciendo: “Hoy el panorama es discutir entre pasado y presente. Nadie habla del futuro. ¿Quién se encarga del futuro? Eso es lo que la gente está esperando que alguien discuta de una vez por todas”.

En tono crítico hacia el oficialismo libertario, recordó que fue uno de los tres gobernadores que “por responsabilidad institucional” apoyó leyes clave para la Casa Rosada, como la Ley Bases, la moratoria y el blanqueo, pero señaló que con su persona "han sido agraviantes". "Acompaño al gobierno y recibo calumnias, injurias, faltas de respeto. ¿A cambio de qué?", reprochó.

Al analizar los resultados de las provinciales de mayo, el gobernador subrayó que “los números matan los relatos”. Recordó que de 30 bancas en Diputados, 22 responden a su espacio; de 12 senadores, 11 son del oficialismo. "En votos, sacamos el 43% contra el 23% de La Libertad Avanza. La elección provincial ya pasó. Esta es una elección nacional y es muy peligroso interferir”, insistió.

Plantando una postura en esta campaña, Sáenz dijo que seguirá "peleando para que lleguen legisladores que cuando les digan que hay que votar algo que afecta a Salta, tengan el coraje de decir ‘no’". Además de que "representen a la provincia, no a un gobernador ni a un partido”.