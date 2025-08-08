La Cámara de Senadores de Salta aprobó ayer en definitiva un proyecto de ley que establece como política prioritaria de la provincia el reconocimiento, la promoción, preservación y protección de la Lengua de Señas Argentina (LSA). La iniciativa pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El tratamiento, que fue rápido, fue presenciado por integrantes de la Asociación de Sordos de Salta, quienes impulsaron este proyecto junto a la Secretaría de Discapacidad de Salta.

El senador por el departamento La Poma, Raúl Nolasco, explicó los alcances de la iniciativa que había llegado con media sanción de Diputados. “Aprobar esta ley es hacer justicia. Es corregir una deuda histórica”. “Es reconocer una cultura, una forma legítima de habitar el mundo”, afirmó sobre el final de su exposición.

Nolasco empezó por explicar que este proyecto busca la protección, promoción y preservación de la lengua de señas como lengua natural y originaria de las personas sordas, y a través de estos objetivos trata de lograr su incorporación plena como herramienta de comunicación y expresión.

Este reconocimiento “es una afirmación concreta de derechos”, en este caso, el derecho humano de "comunicarse, ser comprendido y respetado, incluso si esa comunicación se expresa con las manos, señas y la mirada”.

“La lengua de señas no es una mera herramienta auxiliar, es un idioma completo, con estructura gramatical, sintaxis y una riqueza cultural invaluable. Es el vehículo de identidad, socialización y ciudadanía de miles de personas sordas en toda la Argentina y en Salta en particular", agregó el legislador.

Afirmó que reconocer oficialmente a la lengua de señas argentina es "un paso fundamental hacia una sociedad verdaderamente inclusiva" en la que la diversidad "se valora y se integra activamente".

En esa línea recordó que la normativa internacional adoptada por el país y la nacional reconocen el derecho a comunicarse. En 2023 se sancionó la ley nacional 27.710, que reconoce a la lengua de señas como idioma natural y patrimonio cultural. La ley que se trata ahora la vuelve operativa en la provincia, dijo Nolasco.

El senador también repasó que la comunidad sorda de Salta viene manifestando desde hace tiempo ya la necesidad de tener un verdadero acceso a la comunicación y de contar con intérpretes en servicios públicos, en ámbitos judiciales, educativos y sanitarios, así como en medios de comunicación oficiales.

“La falta de una política integral de reconocimiento y promoción de la lengua de señas argentina genera situaciones de discriminación estructural impidiendo el ejercicio de derechos básicos como el acceso a la educación, la salud o la justicia”, insistió antes de pedir el acompañamiento del pleno.

Otro senador de un departamento vecino, Leopoldo Salva, de Los Andes, reforzó la justicia de aprobar esta ley con su propia experiencia de hermano de una persona sordomuda y vecino de otras dos personas sordomudas.

Como ejemplo de los límites que sufren las personas sordas, contó que como en aquellos años no había una mirada integradora, su hermana no pudo estudiar, y se preguntó cuánto le habrá costado a ella comunicarse con los propios integrantes de su familia.

Salva dijo que en su pueblo, San Antonio de los Cobres, había solo tres personas sordomudas, un señor que ya era mayor y ya falleció, su hermana y otra mujer que es su amiga. “Ellas han hecho su propio idioma”.

El senador recordó que de chicos incluso se burlaban del hombre ya fallecido, porque tampoco existía una conciencia clara sobre su condición y las barreras que debían afrontar las personas sordomudas. ¿Cómo hace una persona sordomuda para presentar una denuncia, para atender su salud, para estudiar, para hacer un trámite en la municipalidad?, se preguntó antes de concluir: “Este es un proyecto muy bueno, muy atinado”. Fue aprobado por unanimidad.