En el marco de un juicio abreviado, el odontólogo Marcos Adrián Abrebanel, de 41 años, fue condenado este jueves a cuatro años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer su profesión. La sentencia fue dictada por el juez Maximiliano Troyano.

Abrebanel fue declarado autor de los delitos de "abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante", en perjuicio de una adolescente de 15 años al momento de los hechos.

También se lo condenó por los mismos delitos en relación a otra joven de 20 años. El Poder Judicial indicó que esa edad tenía la víctima al momento de los hechos, aunque la acusación inicial de la fiscalía sostenía que el abuso se había cometido cuando la chica era una adolescente de 16 años.

Todos los delitos fueron tratados en concurso real, lo que implica que se consideraron de forma independiente.

La carátula inicial también era más grave, ya que la fiscalía lo había imputado por abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 15 años y abuso sexual simple (continuado) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra joven que tenía 16 años al momento de los hechos.

Abrebanel estaba en prisión preventiva desde 2023. La medida fue adoptada para garantizar el avance del proceso judicial y evitar cualquier tipo de entorpecimiento durante la etapa de investigación y el juicio oral.

El odontólogo fue acusado inicialmente tras el testimonio de una adolescente de 15 años, quien relató haber sido abusada en su consultorio. Abrebanel se fugó, pero se entregó voluntariamente días después.

Durante la audiencia de este jueves, el juez homologó un acuerdo resarcitorio por el cual el condenado deberá pagar 36 millones de pesos a una de las víctimas, en concepto de reparación del daño causado. La otra damnificada optó por recurrir a la vía civil para reclamar una compensación.

Además, el magistrado ordenó el traslado de Abrebanel a la Unidad Carcelaria 1, dispuso la extracción de muestras de ADN para su incorporación al Banco de Datos Genéticos, y estableció que reciba atención terapéutica, dada la naturaleza de los hechos denunciados.

El juicio abreviado fue homologado tras verificarse la legalidad del procedimiento y la proporcionalidad de la pena. El acuerdo fue consensuado entre el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Federico Obeid; la defensa a cargo de los abogados Oscar Alejandro Romani y Guillermo Mauricio Alberto; y el actor civil y la querella, representada por Luciano Romano. Todas las partes prestaron conformidad a la recalificación de los hechos y al monto de la pena. Abrebanel reconoció su culpabilidad y aceptó los términos del acuerdo.

Finalmente, se informó a las víctimas sobre su derecho a ser notificadas ante cualquier solicitud de beneficios carcelarios que el condenado pudiera presentar durante la ejecución de la pena.

"Es la clase de sentencia donde uno sabe que se hizo justicia, pero también tiene un poco de sabor amargo, porque uno siempre quiere que la pena sea un poco más elevada, más para estos hechos, esta clase de delitos que son tan graves y que afectan realmente a la víctima el resto de su vida", dijo a Salta/12 el abogado Luciano Romano.

El querellante explicó que llegaron a este acuerdo para evitar que su representada tuviera que pasar por una revictimización judicial al relatar de nuevo el abuso sufrido.

"Se tomó esta decisión a fin de evitar que mi clienta tenga que volver a pasar por todo un proceso legal. Ella en su momento cuando fue víctima tenía 15 años y lamentablemente hoy en día es mayor de edad y eso obliga a que ella deba prestar declaración en sede judicial" con lo que hubiera tenido que "volver a declarar sobre los hechos, relatar lo mismo, revictimizarse. Entonces era una situación medio traumática y se decidió arribar al acuerdo", dijo el abogado.

"Estamos, dentro de todo, conformes con la sentencia y también se logró una buena indemnización que le va a permitir tener un buen futuro. Se logró una reparación económica de 36 millones, es algo que no se ve habitualmente en esta clase de delito, porque realmente las compensaciones o las reparaciones económicas que se establecen en este delito siempre son insignificativos en relación al daño sufrido", añadió.