Gerardo “Foia” Caruso es periodista y tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación: fue durante cinco años productor de Susana Giménez, estuvo a cargo del proyecto Fútbol Para Todos y hasta hace un mes fue director del canal IP Noticias. Pero en todos esos años siempre se mantuvo cerca de la poesía. En diálogo con Página/12, afirma: “Me acompañó siempre, nunca la dejé. Empecé escribiendo desde muy pequeño y lo seguí haciendo durante toda mi vida”. De ese vínculo estrecho con la escritura nacieron cinco libros: Sincinesis (1988), La mirada herida (1997), Fuga O’clock (2005), Gardela (2018) y La Venus del Sur (2022). Este último se presentará el miércoles 20 a las 19.30 en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543) con entrada libre y gratuita.



Caruso pide que lo llamen Foia porque ese es su apodo; todos sus conocidos lo llaman así. “Es el apellido de soltera de mi abuela materna, a quien nunca conocí porque mi madre quedó huérfana muy chiquita", explica. "Cuando publiqué mi primer libro de poesía con 21 años firmé como Gerardo Foia. A partir de ese momento todo el mundo me llama así”. El poeta dice que publica sin apuro pero escribe casi todo el tiempo. Con respecto al proceso que decantó en La Venus del Sur, cuenta: “Fueron seis años de escritura. Yo digo que son libros de poesía pero tienen un hilo narrativo, un desarrollo. Generalmente uno abre un libro de poesía en cualquier lugar, lo lee donde cae y eso está buenísimo. Esto pasa pero en mis últimos libros hay algo narrativo también”.

Ese “largo poema que llevó seis años” de producción fue publicado el año pasado por Ediciones en Danza, pero no fue presentado porque el escritor quería terminar de crear lo que se presentará este miércoles en el CCC: un poema en un acto para voz, piano, cello y bandoneón. Foia adelanta que habrá una primera parte con un panel moderado por Maximiliano Legnani del que participarán Juano Villafañe (director del espacio), Javier Cófreces (director del sello editorial) y Eduardo Mileo (prologuista del libro) junto al autor. Después, se desarrollará la obra poético-musical con música compuesta por el maestro Sergio Vainikoff, dirección de arte a cargo del escenógrafo Sebastián Orgambide y visuales creadas por la artista electrónica Awe.

“Hace tiempo tenía la idea de llevar la poesía al escenario como un desafío artístico, con ciertos guiños novedosos porque en general hay música que acompaña lecturas o recitados, o bien un juego escénico donde se juntan un músico y un poeta pero cada uno hace lo suyo. Hace varios años vi un espectáculo de Juan Gelman y Rodolfo Mederos donde Mederos estaba con su trío y Juan leía. Entonces me dije: ¿por qué no hacer una obra a partir del texto y llevarla a una nueva manifestación artística donde la música sea un resultado de lo que expresa el texto?”. Foia asegura que, en este caso, “la protagonista de la obra sigue siendo la palabra”. El poeta y gestor cultural ya había trabajado en otras oportunidades con Vainikoff, así que le pidió que compusiera la música. “Hubo varias jornadas de lectura en su estudio compartiendo lo que nos generaba y buscando climas”, recuerda.

-El erotismo es uno de los elementos que suelen aparecer en tu obra. ¿Cómo lo pensás y qué lugar tiene en tu producción?

-Dentro de lo que escribo es bastante recurrente, no sólo el erotismo sino también todo lo que representa la figura femenina. La Venus del Sur nace de una lectura en torno a la escultura de la Venus de Willendorf. En la obra se verá reflejado todo el misterio que rodea a esa pieza y el universo femenino. Desde mi libro anterior, Gardela, siempre estoy dando vueltas alrededor de ese tema porque me parece profundo, inabarcable y misterioso, algo que me seduce naturalmente a la hora de escribir.

-Sos un referente de los poetas de la generación del 90. ¿Cómo ves la escena actual de la poesía en Argentina?

-Lo vivo con mucha alegría. Yo tengo 56 años y en 1983, con la vuelta a la democracia, nos tocó de un modo natural recomponer los tejidos sociales. Había tal empuje, pasión y convicción en aquellos años que sin militar en ningún partido político hicimos varias acciones. Nos tocó organizar el Primer Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes, recibimos a Gelman después de su largo exilio, creamos la primera Biblioteca Municipal de Poesía de Latinoamérica, nos juntamos con gente de Bellas Artes y otros rubros artísticos desde un lugar de mucha soledad. Ahora hay una explosión extraordinaria, con cientos de festivales, encuentros, recitales y colectivos de escritura. En mi época Gelman, por ejemplo, estaba prohibido; hoy existen muchos sellos independientes y hay nuevas formas de circulación y consumo de la literatura. Me interesa muchísimo lo que está pasando. En este país hay una fuerza natural y una gran riqueza.

