El Banco Nación "se encuentra trabajando" en una propuesta a presentar, probablemente con otros socios o acreedores, para ofrecer una salida a la agroexportadora Vicentin y evitar su quiebra. Así lo informó, aunque sin avanzar en detalles, la presidenta de la entidad estatal (y principal acreedor individual), Silvina Batakis.

El viernes pasado, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó la resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso preventivo.



Como parte del fallo, Lorenzini ordenó la apertura del período de concurrencia, también conocido como 'cramdown' o salvataje, que comenzó a regir desde este lunes y por diez días hábiles, que abre la posibilidad de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía, incluida la propia concursada.



Esta vez, el magistrado tuvo que fallar en contra de las pretensiones del grupo Vicentin, frente a las presiones que recibió hasta de la propia justicia santafesina. Catorce ex directivos y socios de Vicentin están procesados por delitos penales en tribunales de Rosario, aspecto que la Corte Suprema provincial le sugirió "tomar en cuenta" antes de resolver una salida a favor de los dueños de la empresa. Y considerar el interés de los acreedores relevantes, entre ellos el Banco Nación, con quien tiene una deuda de 300 millones de dólares, de los casi 1500 millones del total de la deuda por la cual se tramite el concurso.

"Esa deuda fue una estafa enorme para el Banco Nación", señaló Batakis en dos entrevistas radiales que ofreció este martes. La gestión anterior, dijo en referencia a la que encabezó Javier González Fraga en los dos últimos años del macrismo, le prestó a la empresa 300 millones de dólares, incluso otorgando nuevos préstamos durante el año 2019, cuando Vicentin ya estaba en mora por la deuda anterior, el monto excedía largamente los límites de exposición que puede tener el banco ante un solo cliente y, además, "sabiendo que Vicentin se iba a la quiebra", agregó Batakis.

La propuesta presentada por la empresa fue rechazada por el Banco Nación como acreedor. "No era proporcional con el Banco, porque le ofrecía una quita de la deuda y a pagar en 56 años, sin interés". Por lo tanto, explicó, "la entidad impugnó esa oferta porque no podemos permitir una nueva estafa sobre el banco público de la Argentina".

Explicó que "el juez de la causa dictaminó que la oferta no era correcta porque no había un trato igualitario entre las partes y abrió un 'período de concurrencia' de 10 días, donde cualquiera puede hacer una oferta, arreglar con los acreedores y hacer que la empresa siga funcionando".

Batakis resaltó la necesidad de un salvataje a Vicentin por la gran cantidad "de trabajadores directos e indirectos" que posee. Aclaró que la oferta que hará el banco podría ser "asociada" con alguna otra entidad del Estado, y que "no sería por el 100%" de las acciones. De todos modos, dijo, "hay otras empresas a nivel mundial que quieren quedarse con la firma y harán propuestas".

"Nosotros venimos trabajando. Esta semana vamos a estar a full con eso. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos, pero lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace", indicó la titular del Banco Nación.

Vicentin, que en el año 2019 era la principal empresa agroexportadora argentina, entró en cesación de pagos en diciembre de ese año, justo en la semana anterior de la asunción del gobierno de Alberto Fernández. En marzo de 2020 pidió su concurso preventivo, y pese a que no pudo presentar su último balance y se demostró que los presentados previamente no reflejaban la real posición económica y financiera de la firma, la justicia comercial le otorgó el derecho al concurso.