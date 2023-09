La cadena de hipermercados Coto y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), entidad que nuclea a las principales cadenas de hiper y supermercados, rechazaron públicamente las acusaciones trascendidas el lunes en redes sociales donde se los responsabilizaba por la suba en los precios de los productos que forman la canasta básica en un 20 por ciento. Se especuló con que los supermercados buscaron cubrirse ante la puesta en marcha del “Compre sin IVA” que podría perjudicarlos. También la Secretaría de Comercio desmintió esas versiones revelando que sólo registra las subas acordadas en el marco del Precios Justos, del 5 por ciento.

En un comunicado oficial difundido el martes, Coto no sólo negó que se haya producido tal salto en los precios de sus locales sino que advierte que tomará acciones legales contra los responsables que hubieran generado esa información falsa y perjudicial sobre la empresa. Como es habitual “la noticia” rápidamente se viralizó en las redes y miles de usuarios mostraron su enfado con la compañía.

En diálogo con Página 12, desde ASU indicaron que no hubo ninguna suba de precios por fuera de lo acordado. “Los únicos aumentos que hubieron en septiembre ocurrieron en la primera semana en frutas y verduras que cambian a principios de mes, y desde el día 15 cuando subieron los cortes de carnes y el resto de los artículos de Precios Justos”, señalaron. A su vez, consultados sobre posibles desabastecimientos advirtieron: “rechazos a las listas de precios y devolución de la mercadería son problemas que suceden siempre, no se observó nada en particular en los últimos días”.

Esos mecanismos están bastante aceitados, a través del Sistema de Alertas Tempranas los supermercados informan en tiempo real a la Secretaría de Comercio sobre los faltantes de sus proveedores. Por otro lado, existe un software desarrollado por Arsat y Amazon que fiscaliza automáticamente las variaciones de precios de millones de productos en distintas sucursales geolocalizadas, si se detectan aumentos superiores a los acordados se lanza una alarma. El programa se alimenta del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) creado por la Secretaría y de las páginas de venta online de las compañías.

En tanto, desde la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) que nuclea a 20.000 bocas de supermercados y autoservicios a lo largo del país, afirmaron que “el programa (Compre sin IVA) generó mucha expectativa en el consumidor”. En declaraciones radiales, su presidente Víctor Palpacelli señaló: "Venimos con una retracción del consumo de alrededor de 4 por ciento interanual en unidades, entonces estas medidas alientan el consumo, precisamente en el área del consumo masivo, los productos que conforman la canasta básica". Y ponderó que el programa se active a través de canales formales, “con tarjeta de débito”, pues "la informalidad ha crecido mucho y nos hace un daño terrible”.

Compre sin IVA empezó a funcionar este lunes en todo el país, la medida beneficiará a más de 20 millones de personas, según fuentes oficiales. Se devolverá el 21 por ciento de los gastos para la adquisición de productos básicos con tarjeta de débito, aunque estos estuviesen pagando alícuotas diferenciales. En cuanto a los tiempos de reintegro del IVA, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, remarcó que "las compras que se hagan hasta las 17 horas tendrán su IVA reintegrado en 24 horas, en tanto que será de 48 horas para las operaciones posteriores a esa hora". Sin embargo, las primeras operaciones se empezarán a acreditar dentro de las 48 horas, de acuerdo con distintos analistas.

Relevamientos de precios

En la segunda semana de septiembre, con datos relevados entre el 11 y 18 de este mes, la suba de precios en supermercados se aceleró según el relevamiento que sistematiza el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). La variación fue 2,8 por ciento en la última semana versus 1,8 en la primera semana del mes y 1,8 por ciento en la inmediatamente anterior. Según el informe del CESO las subas más destacadas se dieron en productos frescos, como pescados y mariscos (7,4 por ciento) y carnes (6,4 por ciento), y en lácteos (6 por ciento).

Entretanto, en el mes desde el CESO resaltan la suba de los productos electrónicos que se venden en supermercados, que acumulan una variación del 25,5 por ciento, y en segundo lugar sobresalen las conservas, pastas secas y carnes con aumentos en torno al 15 por ciento.

El próximo viernes se publicará el segundo sondeo semanal de precios minoristas que recaba la Secretaría de Política Económica dependiente del Ministerio de Economía, la iniciativa fue puesta en marcha y difundida la semana pasada a través de la cuenta de Twitter del viceministro Gabriel Rubinstein.