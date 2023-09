Falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales y Sergio Massa continúa con los anuncios y recorridas, no solo por las distintas provincias, sino también por el conurbano bonaerense, un territorio que será clave para UxP en octubre. Este martes, mientras en la Cámara de Diputados se trataba la reforma del Impuesto a las Ganancias, Massa recorrió los municipios de Moreno e Ituzaingó junto con los intendentes de cada distrito; con los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Obra Pública, Gabriel Katopodis, y la senadora Juliana Di Tullio. En ambos lugares Massa pronunció encendidos discursos en los que marcó como su adversario al libertario Javier Milei y prometió que “se viene una nueva etapa en el conurbano, con más progreso y mayor seguridad”. La consigna de confrontar con el líder de LLA, dejando a Patricia Bullrich de lado, la tienen todos los oficialistas que pasan por el búnker de la calle Mitre y son asesorados por los equipos de comunicación entre los que hay españoles, brasileños y estadounidenses.

En el oficialismo están a la espera de dos acontecimientos importantes que ocurrirán en los próximos días: el discurso que dará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner este sábado en la UMET y también el debate presidencial que tendrá lugar en Santiago del Estero el primero de octubre. Massa escuchará a la vice en esa provincia, porque el sábado estará allí de visita para realizar inauguraciones junto al gobernador Gerardo Zamora. El miércoles, en tanto, es posible que el ministro candidato viaje "para un anuncio puntual" a la provincia de Santa Fe.

Luego de la visita que Masssa hizo a Lula da Silva a fines de agosto en Brasilia, el ministro había asegurado que en esta etapa de la campaña recorrería "todas las provincias". En estas semanas se encuentra trabajando para cumplir ese objetivo. Los viajes al exterior --Massa tenía planificado viajar a medio oriente para trabajar en la incorporación de países como Qatar en la CAF y a Madrid para el encuentro del board de ese organismo que se hizo el 14 de septiembre-- están suspendidos por el momento. "Ahora Massa está abocado a full a la campaña y no va a viajar al exterior", dicen en su entorno. Los recorridos por las provincias, en tanto, los organizan desde el equipo que trabaja a diario en el ministerio de Economía. El resto de las actividades proselitistas las manejan desde el búnker de Mitre. Se encargan de marcar la diferencia entre gestión y campaña.

En Mitre, según cuentan los que están trabajando allí, hubo ciertos cambios en las últimas semanas. Se conformó una "mesa colegiada" que la integran Wado de Pedro, Malena Galmarini y Juan Manuel Olmos y aseguran que "ahora el clima es otro". "La semana pasada se terminaron de marcar los lineamientos y la integración de equipos, focalizando la tarea en ganar las elecciones y dejando cualquier discusión en segundo plano", aclaran. De Pedro quedó más ligado a las cuestiones "territoriales" y de vínculo con las provincias y Olmos y el responsable de Comunicación Estratégica del ministerio de Economía y hombre de confianza de Sergio Massa, Santiago García Vázquez, por ejemplo, son los encargados, entre otras cuestiones, del equipo que está trabajando puntualmente en la preparación de los debates que organiza la Cámara Nacional Electoral.

"Centrarse en las propuestas propias y rascar en las propuestas de Milei porque el libertario se contradice y no tiene argumentos", consignan los que están trabajando en la preparación del debate y opinan que ese momento, --en el que "habrá una escucha atenta" por parte de la ciudadanía-- "será una excelente oportunidad para desarrollar las propuestas más allá de los títulos, que es el fuerte de ellos". Las propuestas de Massa, remarcan, "las viene trabajando hace 10 años", y aclaran que no van al debate "a esperar que Milei se equivoque".

Los equipos en Mitre se dividieron por los temas del debate: economía, educación, seguridad y producción, y trabajo y los dos que se sumaron el lunes. Lo que no saben es el orden. Por otra parte, si bien el equipo de Massa no quería que los candidatos puedan tener ese día un ayuda memoria, finalmente sí se podrá porque así lo pidieron Bullrich, Milei y Schiaretti. Lo que no se podrá es mostrar gráficos o dibujos, ese fue un pedido explícito del oficialismo. "Con eso se puede marcar un momento o foto y no es chequeable", argumentan desde el búnker de UxP. "Queremos que se vea la capacidad de cada candidato y el conocimiento que cada uno tiene de sus propias propuestas", explicaron y recordaron que se acordó que podrá haber hasta cinco réplicas si los candidatos se sienten aludidos por sus contrincantes.

En el búnker oficialista recordaron durante las reuniones que tuvieron estos días dos fotos clave que circularon en la arena pública después de los debates de 2015 y 2019. En 2015 la de Juliana Awada dándole un beso a Macri mientras Scioli los miraba de costado y la de 2019 de Alberto Fernández y Macri, en la que se ve a Fernández sonriente en primer plano y a Macri de fondo con la mirada perdida y la boca abierta. "Hay que estar atentos a todo", dicen en Mitre y opinan que en esas instancias "se deciden muchos votos porque se ven bien claros los perfiles de gobernabilidad".

En el debate, Massa se va a diferenciar del presidente Alberto Fernández y si, ante sus propuestas, los oponentes le preguntan "¿por qué no lo hiciste antes?", la idea es que Massa argumente que está limitado porque es el ministro de Economía, no el presidente, pero que "si lo votan va a demostrar lo que él sí puede hacer". También buscarán bajar los títulos y las propuestas de Milei "a la realidad cotidiana de cada persona", e intentar que no se naturalice el rol del estado.

En esa consigna Massa ya estuvo trabajando en sus últimos discursos. Este martes, por ejemplo, en Ituzaingó cuestionó la propuesta de LLA de "terminar con el sistema de salud pública y darle a cada uno un voucher", y sostuvo: "Una prepaga para cada familia cuesta 150, 160 mil pesos y el cheque que le darían a cada jubilado es de 24 mil, además de sacarle el programa de medicamentos del PAMI". A la vez añadió: "Piensen en la libertad de trabajar con alguien que tenga derecho a despedirlos sin indemnización, con alguien que tenga la posibilidad de poner en marcha la idea de que las vacaciones no sean más pagas". En Moreno dijo que "le vamos a devolver la calle a los que trabajan porque las calles son de los que laburan y no de los chorros", y se mostró con la intendenta Mariel Fernández luego de la interna que ella sostuvo con Damián Contreras, del Frente Renovador.