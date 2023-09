El oficialismo cruzó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que celebró con una desagradable frase la decisión del Poder Judicial de reabrir las causas en las que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había sido sobreseída: “Un tiro para el lado de la justicia”, escribió Bullrich en la red social X. "La que sigue pidiendo que salgan los tiros", replicó La Cámpora. "Hacete cargo de Milman", lanzó al recordarle que nunca repudió el intento de asesinato a CFK y que siempre esquivó el rol nunca aclarado en el atentado de quien fuera su mano derecha en el ministerio de Seguridad y su jefe de su campaña presidencial.



"¿Lo del tiro ya es una obsesión para vos y tu grupo no?", le respondió la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. El jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez, también salió al cruce: la tildó de "violenta y antidemocrática". Y también la cruzó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien de pasó criticó las resoluciones emitidas por la Cámara de Casación el lunes pasado son "una decisión política, de campaña". "No sé si el Poder Judicial necesita contratar un consultor o lo hace de oficio", ironizó.

Bullrich festejó la decisión de Casación que reabrió las causas de Hotesur-Los Sauces y la del Memorándum con Irán –en las que CFK ya había sido sobreseída. La exministra y candidata lo celebró con el mismo tono bélico de su eslogan de campaña: “Terminar con el kirchnerismo”. "Un tiro para el lado de la justicia", dijo. "Como siempre lo dije --agregó--, vicepresidenta Fernández de Kirchner, la Justicia la persigue porque se la llevaron toda y porque quiso darles impunidad a los asesinos de la AMIA. Ahora es momento de que pague", escribió en X, antes Twitter.

La referencia al “tiro” no es gratuita. Bullrich nunca condenó el intento de magnicidio y el papel de Gerardo Milman, diputado de JxC, aun está por dilucidarse judicialmente. Un asesor de un diputado oficialista lo denunció por una frase le escuchó decir a dos mujeres durante una conversación en el Bar Casablanca –en la esquina del Palacio Legislativo-- días previos al intento de magnicidio. “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”, expresó. El día del atentado, Milman estaba en Pinamar. Una pista que la jueza María Eugenia Capuchetti menospreció. Además, semanas antes, el diputado presentó un pedido de informes para saber el detalle de la custodia de la vicepresidenta con una frase que pareció un vaticinio del ataque: "No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina Kirchner, para victimizarse". Desde entonces pasaron cosas. Declararon las dos mujeres que estaban con él, su secretaria Carolina Gómez Mónaco y su asesora Ivana Bohdziewicz. Bohdziewicz terminó diciendo que un experto en informática borró la memoria de su celular, el de Gómez Mónaco y el de Milman en la sede de la fundación que dirige la propia Bullrich.

En ese contexto, las palabras de la candidata no caen en el vacío. "¿En serio? ¿´Un tiro...´? ¿No se te ocurre otra expresión Pato Bullrich? ¿Justamente vos, que aún no repudiaste el intento de asesinato a CFK? Te levantás a la mañana y te acostás a la noche inoculando odio e intolerancia. Sos violenta y antidemocrática. Repudio total”, publicó Germán Martínez. "No me extraña que una candidata presidencial que dice que quiere exterminar a la oposición ahora hable de 'tiros' cuando se refiere a un fallo judicial que es un mamarracho", dijo Kicillof en una entrevista y agregó: "A Patricia Bullirch la sentás dos minutos a que explique la causa y no sabe de qué está hablando porque desconoce esto y la mayoría de las cuestiones que debería saber como dirigenta".



Sobre el tópico campaña y ataque, el gobernador abundó. "A Bullrich le está yendo mal en las encuestas, le fue mal en la elección -en la provincia sacó 10 puntos-, los votantes de (Horacio Rodríguez) Larreta y los radicales no la quieren votar porque lo único que tiene para decir es que quiere exterminar al kirchnerismo".