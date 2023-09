Pensar en León Gieco es pensar en la memoria. Es cantar con la piel de gallina sus icónicas estrofas: “La memoria despierta para herir/ a los pueblos dormidos/que no la dejan vivir/ libre como el viento”. Ahora, 22 años más tarde, el reconocido artista analizó por AM750 cómo opera esa “fuerza misteriosa” que hace que la reivindicación y el negacionismo esté nuevamente en las tapas de los diarios.

Entrevistado por Aquí, allá y en todas partes, Gieco aseguró que si bien el significado puntual de “memoria” habría que buscarlo en el diccionario, es evidente que se trata de alguno que es “fundamental” para un pueblo. “No perder la memoria de lo que vivimos es fundamental”, enfatizó al participar de la celebración por los 20 años del proyecto educativo Aldeas Jóvenes por la Paz, un emprendimiento que se fundó en 1999 para que niñas, niños y adolescentes reciban formación profesional y fomentar valores de tolerancia y derechos humanos.

De todos modos, para el cantante y militante social es imposible no ver cómo en estos últimos años se fueron produciendo “desilusiones” en el ámbito de la memoria colectiva. Es decir, en la memoria que opera en el Nunca Más, en traer el presente lo que pasó para que no vuelva a suceder. “Uno trabaja por la memoria, pero hay fuerzas misteriosas que se imponen”, advirtió Gieco.

“Van trabajando y la gente va perdiendo la memoria. Uno se asusta muchísimo de las cosas que aparecen. Yo no sé realmente qué decir sobre la memoria. Hay que ejercerla permanentemente. Tratando de componer una canción sobre la memoria. Que no hable solamente de lo que significa la memoria, sino de un montón de eventos en los que hay que resaltar”, reflexionó en un tono general.

Es que, para Gieco, hay algo inexplicable en estas reivindicaciones a 40 años del regreso de la democracia. “Es una problemática eterna del ser humano. En el año 1970 ví muchas veces la película Woodstock y después un programa de televisión donde se presentó un músico y dice, hablando de la guerra de Vietnam, que por más de que tengamos memoria, hay fuerzas misteriosas que se imponen a toda una sociedad”.

En este contexto, se lamentó de que los más jóvenes, según él, no tengan “noción” de lo que significa la causa Malvinas Argentinas para su generación. “Va a haber que enfrentar eso también. Una nueva generación de chicos que no han aprendido esto respecto a la memoria. No soy un filósofo de la cuestión. Yo hago cuestiones, nada más. Seguiré componiendo canciones sobre lo que pienso”, finalizó.