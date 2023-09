Taylor Swift hizo caer los servidores de Google, luego de que millones de admiradores de la artista se volcaran al buscador para disfrutar un juego que revelaba pistas de las canciones inéditas que formarán parte de la regrabación de su trabajo 1989 (Taylor's Version), que se estrena en octubre.

En el marco de la promoción del relanzamiento de su trabajo discográfico más vendido, la ganadora del Grammy se unió con la empresa tecnológica para publicar varios rompecabezas con diferentes acertijos.

La condición era que, si se completaban 33 millones de partidas, se revelarían los nombres de los temas de los nuevos sencillos que se incluirán en la regrabación de 1989, y que la artista asegura que fueron "escritos para el álbum original" de 2014.

Imagen: captura de pantalla.

No obstante, alrededor de las 19 hora argentina del martes, Google reportó una caída del juego ante la gran cantidad de internautas que querían ingresar a la página de búsqueda de la intérprete de éxitos como Shake it Off y Love Story.

"¡Swifties, la 'bóveda' está atascada! Pero no se preocupen, adentro no hay 'espacios en blanco'. Estamos en nuestra 'era' de arreglarlo y pronto estaremos fuera de peligro", escribieron desde la compañía en Twitter, con referencias a canciones de la artista estadounidense.

Imagen: Taylor Swift/Beth Garrabrant

Finalmente, a las 9 AM de este miércoles se completaron en tiempo récord los 33 millones de rompecabezas en todo el mundo y se revelaron las cinco pistas nuevas del álbum, que saldrá a la venta el próximo 27 de octubre.

Cuáles son los nombres de las nuevas canciones

En su último concierto en Los Ángeles (EEUU) de la gira The Eras Tour, Taylor Swift reveló que lanzará su cuarta regrabación 1989 (Taylor's Version) el 27 de octubre, y que este trabajo va a incluir cinco canciones nuevas a las 16 ya conocidas de este trabajo.



"El álbum 1989 cambió mi vida de innumerables maneras y me llena de emoción anunciar que mi versión saldrá el 27 de octubre. Para ser completamente honesta, esta es mi regrabación FAVORITA que he hecho porque los 5 temas From The Vault (de la bóveda, en español) son una locura", aseguró la cantante en su publicación en Instagram.

Imagen: Taylor Swift/Beth Garrabrant

Ahora, tras los 33 millones de rompecabezas completos, se conocieron los nombres de estas cinco canciones inéditas, las cuales son:

Slut! (Taylor’s Version) (From the Vault)

Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault)

Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From the Vault)

Suburban Legends (Taylor’s Version) (From the Vault)

Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From the Vault)

El anuncio del tracklist completo dio a entender, en principio, que esta regrabación no incluirá colaboraciones como se esperaba, siendo Swift la única vocalista en los 21 temas.

