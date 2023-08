La cantante Taylor Swift, una de las artistas mejor pagadas del mundo, entregó un bono de 100 mil dólares a cada uno de los empleados de su gira estadounidense "The Eras Tour" en agradecimiento por su trabajo para la realización de las casi tres horas que implica cada show.

La aclamada cantautora, que en noviembre visitará la Argentina, retribuyó a su equipo con un plus a su salario, y en total, repartió al menos 55 millones de dólares, según confirmaron medios estadounidenses como TMZ y People. La suma se dividió entre bailarines, técnicos de sonido, fleteros, encargados de catering, producción y otros empleados que trabajan en su exitosa gira, la cual inició en marzo pasado en Glendale, en Arizona.

El mensaje de Taylor Swift a los empleados que recibieron el bono

"Gracias por tu excelente trabajo durante esta parte del tour, te mereces un bono de 100 mil dolares. Con amor, Taylor", fue el mensaje que habrían recibido todos los trabajadores de su gira estadounidense, a través de unas supuestas cartas escritas a puño y letra.

La supuesta carta escrita por Taylor Swift para sus empleados, anunciando un bono de 100 mil dólares. (Foto: Twitter/@TayUpdatesARG)

Mike Scherkenbach, quien es director ejecutivo de Shomotion, la empresa encargada de la logística de los conciertos de la gira, contó al medio USA TODAY cómo se enteraron los empleados transportistas del bono de 100.000 dólares.

Los trabajadores habían sido convocados a una reunión de producción en la que asumieron que el tema de conversación sería el cronograma de la gira. Sin embargo, fueron sorprendidos por el papá de Taylor, Scott Swift.

"Scott dio un breve discurso y dijo cuánto apreciaba el servicio y lo que habían hecho por la gira durante las últimas 24 semanas", indicó Scherkenbach. "(Los trabajadores) estuvieron ahí sin parar para nosotros, lejos de sus familias durante 24 semanas".

Luego, a cada conductor se le entregó una carta que la cantante había escrito a mano, dirigida a cada uno de ellos, agradeciéndoles por su servicio durante la gira. El monto de la bonificación se incluyó en la parte inferior de la carta, pero algunos conductores no le prestaron mucha atención, remarcó Scherkenbach.

"La parte divertida es que simplemente miraron la carta rápidamente y no miraron la cantidad, por lo que un conductor la leyó como $1,000, otro conductor la leyó como $10,000. Y luego otro conductor dijo: 'Oh, esto tiene que ser una broma. ¿100.000 dólares?’, lo que luego hizo que los demás reabrieran sus cartas", señaló.

"Es una suma de dinero que cambia la vida de alguien para poder convertirse en propietario de una casa y para los conductores que tienen hijos que comienzan a la edad en que van a la universidad. Es un cambio de juego", apuntó Scherkenbach.

The Eras Tour, a punto de batir récords de recaudación

"The Eras Tour" podría llegar a ser la gira más exitosa de la historia, según estimaciones de analistas publicadas recientemente por The Wall Street Journal, que barajan que podría superar los mil millones de dólares de recaudación.



Actualmente, el récord lo tiene Elton John que con su "Farewell Yellow Brick Road Tour" lleva recaudados 853 millones de dólares, seguido por Ed Sheeran con "The ÷ Tour", de 2017 a 2019, que recaudó 776 millones; y la gira de U2, "360° Tour", del 2009 a 2011, que reunió 736 millones.

En 2022, tras la publicación de su décimo álbum de estudio, Midnights, Taylor Swift se convirtió en la novena artista mejor pagada del año y la única mujer con unos ingresos estimados de 92 millones de dólares.

La gira se extenderá por Latinoamérica en los próximos meses, con paradas en México, Argentina y Brasil a partir del 24 de agosto. En 2024 llegará a Europa, Asia y Australia. Además, este jueves se anunciaron nuevas fechas para el año próximo en distintas ciudades de Estados Unidos.

Taylor Swift, por primera vez en Argentina: cuándo y dónde se presenta, entradas y más

La cantante y compositora estadounidense agotó en menos de 48 horas todas las entradas para los tres shows anunciados para el 9, 10 y 11 de noviembre en el estadio River de Buenos Aires.



Para la extensión de su gira The Eras Tour por Sudamérica -con escalas en Argentina, México y Brasil- Taylor Swift invitará a la cantante y actriz Sabrina Carpenter para telnoear sus grandes espectáculos. "Tratando de procesar esto pero, por desgracia, no lo haré. ¡No puedo esperar para unirme a la gira Eras en América Latina!", expresó en su Twitter con entusiasmo la artista de 24 que saltó a la fama por su rol actoral en la serie Law and Order.

"The Eras Tour" es la primera gira que realiza Swift desde la "Reputation Stadium Tour" en 2018, ya que cuando iba a comenzar su "Lover Fest 2020", se canceló antes del inicio por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, la artista se dedicó a sacar sus últimos tres álbumes de estudio y a regrabar Fearless y Red (que vienen con bonus tracks) en 2021.

El nombre de su tour se debe a que la cantautora busca que"que todas las Taylors atiendan el teléfono" y representar en la gira todas sus etapas, es decir, incluir todos los álbumes que lanzó hasta la fecha.

"Será un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)", describió la música en noviembre pasado, ni bien dio el aviso en sus redes sociales. Desde sus inicios, la artista demuestra una sorprendente celeridad para componer música y escribir letras genuinas que comunican al oyente las más variadas historias y emociones. Los discos Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020), y Midnights (2022) son sus grandes logros y cada uno representa una etapa diferente de su vida.