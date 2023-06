Este martes 6 de junio salen a la venta las entradas generales para los shows de Taylor Swift del 9 y 10 de noviembre, en su primer paso por Argentina. Ayer, los fanáticos agotaron en pocas horas el stock de la preventa de entradas y las redes se llenaron de memes por los precios y la ubicación de algunas de ellas.

Los precios de los tickets varían entre $16.000 y $75.000 (más cargo de servicio). Los fans podrán adquirirlos a partir de las 10 de la mañana a través de All Access. Los clientes del Banco Patagonia tuvieron prioridad hasta agotar el stock de preventa y abonaron sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés.

Se trata de la primera vez que la estrella pop estadounidense anuncia shows en Argentina -en el marco de su gira mundial “The Eras Tour”, que también la llevará a México y Brasil- por lo que se espera que, como pasó con la preventa y con las 35 fechas anunciadas en Estados Unidos, las entradas para sus presentaciones en el estadio River Plate se agoten en poco tiempo.

Cuánto salen las entradas

Los precios de las entradas para los dos shows que anunció Taylor Swift en Argentina van desde los $16.000 a los $75.000(más el cargo por servicio). Se pueden obtener en la plataforma All Access.



Platea Preferencial $85.000 + Service charge

Campo Delantero $75.000 + Service charge

Platea Pref. Visión Lateral $75.000+ Service charge

Campo Trasero $40.000 + Service charge

Sivori Media $50.000 + Service charge

Platea Alta $45.000 + Service charge

Sivori Alta $30.000+ Service charge

Centenario Media Visión Restringida $19.00 + Service charge

Centenario Alta Visión Restringida $16.000 + Service charge

El anuncio de la visita de Taylor Swift a la Argentina provocó un estallido de comentarios y memes en las redes. El nombre de la artista pop estadounidense se convirtió en menos de un minuto en una de las principales tendencias de Twitter a raíz de su aviso y las diversas reacciones que se suscitaron por los detalles de ambas fechas y su organización.



Entre los comentarios de los usuarios, se hizo especial énfasis en un detalle no menor: algunas de las entradas de valores elevados corresponden a un sector del estadio porteño que se encuentra por detrás del escenario principal, lo que significa que quienes compren esos lugares tendrán una visión restringida del show de Swift.

"The Eras Tour"

"The Eras Tour" , la gira mundial de Swift, la sexta —y la primera en cinco años— de una de las estrellas del pop más escuchadas, comenzó el 18 de marzo en Glendale, Arizona. La primera etapa está programada en Estados Unidos, con una cartelera que se extiende hasta el 5 de agosto en Los Ángeles.

“Me siento como la persona más afortunada del mundo porque puedo llevarme de gira a estos brillantes artistas: @paramore, @radvxz, @phoebebridgers, @girlinred, @whereismuna, @haimtheband, @gracieabrams, @gayle y @owennmusic. No puedo ESPERAR para ver sus hermosos rostros ahí fuera. Ha pasado mucho tiempo”, publicó la artista en Instagram.





Una artista multipremiada que no para de romper de récords

En noviembre, Swift se convirtió en la primera artista en la historia en ocupar de manera simultánea los 10 primeros puestos del ranking Hot 100 que hace 64 años elabora la revista Billboard. De esta forma, rompió el récord de nueve temas en el Top 10 al que había llegado rapero canadiense Drake en 2021.

"10 sobre 10 del Hot 100??? En mi décimo álbum???", escribió la artista en Twitter al conocerse la novedad. "Anti-Hero" encabezó la nómina. Y le siguieron: "Lavender Haze", "Maroon", "Snow on the Beach" junto a Lana del Rey, "Midnight Rain" , "Bejeweled", "Question...?", "You're On Your Own, Kid", "Karma" y "Vigilante Shit". En el puesto 13, 14 y 15, figuraron “Mastermind”, “Labyrinth” y “Sweet Nothing”, respectivamente.



Fue la gran ganadora en los American Music Awards 2022, al imponerse en las seis categorías en la que estaba nominada: entre otros galardones, se quedó con el de artista del año, artista pop femenina favorita, artista femenina favorita del country y álbum pop favorito por "Red (Taylor´s Version)".

