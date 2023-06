Confirmado: Taylor Swift vendrá a la Argentina. La estrella pop estadounidense dará dos shows en el Estadio River Plate el 10 y 11 de noviembre en el marco de su gira mundial “The Eras Tour”, que también la llevará a México y Brasil. Así, tras meses de rumores y especulaciones, el deseo de miles de fans de ver a la cantante en el país se hará realidad.

Será la primera vez que Taylor Swift se presente en el país, por lo que se espera que, como pasó con las 35 fechas anunciadas en Estados Unidos, las entradas se agoten en poco tiempo.

Imagen: @taylorswift13





"The Eras Tour"

La próxima gira mundial de Swift, que será la sexta -y la primera en cinco años- de una de las estrellas del pop más escuchadas, comenzará el 18 de marzo en Glendale, Arizona, e incluye por el momento un total de 35 shows.

Todos los recitales confirmados tendrán lugar en Estados Unidos, con una cartelera que se extiende hasta el 5 de agosto en Los Ángeles.

“Estoy encantada de anunciar mi próxima gira: Taylor Swift | The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!) La primera etapa de la gira será en estadios de los Estados Unidos, ¡con fechas internacionales que se anunciarán tan pronto como podamos!”, publicó la artista en su cuenta de Instagram en noviembre del año pasado.

Y agregó: “Me siento como la persona más afortunada del mundo porque puedo llevarme de gira a estos brillantes artistas: @paramore, @radvxz, @phoebebridgers, @girlinred, @whereismuna, @haimtheband, @gracieabrams, @gayle y @owennmusic. No puedo ESPERAR para ver sus hermosos rostros ahí fuera. Ha pasado mucho tiempo”.

Taylor Swift, rompe récords y multipremiada

En noviembre pasado, Swift se convirtió en la primera artista en la historia en ocupar de manera simultánea los 10 primeros puestos del ranking Hot 100 que hace 64 años elabora la revista Billboard. De esta forma, rompió el récord de nueve temas en el Top 10 al que había llegado rapero canadiense Drake en 2021.

La estrella pop posicionó a diez canciones de su nuevo disco "MIdnights", el décimo en su carrera, en este ranking, a la vez que las tres restantes que completan la placa también participan de un listado que se extiende hasta los 40 temas más escuchados.

"10 sobre 10 del Hot 100??? En mi décimo álbum??? Estoy en un caos", escribió la artista en su cuenta oficial de Twitter al conocerse la novedad. "Anti-Hero" encabezó la nómina. Y le siguieron: "Lavender Haze", "Maroon", "Snow on the Beach" junto a Lana del Rey, "Midnight Rain" , "Bejeweled", "Question...?", "You're On Your Own, Kid", "Karma" y "Vigilante Shit". En el puesto 13, 14 y 15, figuraron “Mastermind”, “Labyrinth” y “Sweet Nothing”, respectivamente.

Y a fines de noviembre, Swift fue la gran ganadora en los American Music Awards 2022, al imponerse en las seis categorías en la que estaba nominada.

Entre otros galardones, la artista se quedó con el de artista del año, artista pop femenina favorita, artista femenina favorita del country y álbum pop favorito por "Red (Taylor´s Version)".

