Taylor Swift se convirtió en la primera artista en la historia en ocupar de manera simultánea los 10 primeros puestos del ranking Hot 100 que hace 64 años elabora la revista Billboard. De esta forma, rompió el récord de nueve temas en el Top 10 al que había llegado rapero canadiense Drake en 2021.



Las diez canciones que la estrella pop posicionó en la cima del ranking pertenecen a su nuevo disco “Midnight”, el décimo de su carrera, el cual se compone de 13 temas. Los tres restantes también forman parte del listado, en el puesto 13, 14 y 15. "¿10 sobre 10 del Hot 100? ¿En mi décimo álbum?”, escribió la artista en Twitter impactada

El disco devolvió a Taylor Swift al terreno del pop, luego de una serie de trabajos en los que había explotado su faceta folk. En simultáneo, la artista también está logrando un gran éxito con la reedición de sus seis primeros discos, los cuales relanzó para poder manejar sus derechos de autor.

El ranking de temas de Taylor Swift en Billboard

"Anti-Hero" encabeza la nómina. Y le siguen: "Lavender Haze", "Maroon", "Snow on the Beach" junto a Lana del Rey, "Midnight Rain" , "Bejeweled", "Question...?", "You're On Your Own, Kid", "Karma" y "Vigilante Shit".

Por otro lado, en el puesto 13, 14 y 15, figuran “Mastermind”, “Labyrinth” y “Sweet Nothing”, respectivamente.