A seis años de “Anti”, su último lanzamiento en formato álbum, la cantante Rihanna volvió a la música con el estreno de “Lift Me Up”, un single que forma parte de la banda sonora de Black Phanter: Wakanda Forever, la película de Marvel Studios que se estrenará en cines el 11 de noviembre. El tema fue pensado en honor a Chadwick Boseman, el actor que interpretaba a Pantera Negra y que falleció en 2020.

La canción, que dura poco más de 3 minutos, se estrenó en las principales plataformas de música, como Spotify, Apple Music, Amazon Music y Deezer. También en el canal de YouTube de la estrella pop, donde están disponibles su 'lyric video' en inglés y en wakandiano, su audio, un 'visualizer' y una versión instrumental. “Levántame, abrázame, mantenme cerca, sana y salva", reza el estribillo.

Fue escrita por Rihanna, junto con la cantante nigeriana Temilade Openiyi, más conocida como Tems, en colaboración con el director de la película Ryan Coogler y el compositor Ludwig Göransson. Días atrás, Tems había hablado sobre la canción y expresó que quiso “escribir algo que represente un cálido abrazo para todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará en los cines el 11 de noviembre. Su banda sonora original, compuesta y producida por Ludwig Göransson, estará disponible ese mismo día. En tanto, el disco Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By verá la luz el 4 de noviembre.

Otros artistas que podrían ser parte del soundtrack

El trailer de la nueva entrega confirma que tanto la canción Alright del rapero estadounidense Kendrick Lamar como el tema No woman, no cry, de Bob Marley, interpretado por Teams, serán parte de la película. Si bien no hay más artistas confirmados, se especula con la incorporación de canciones de Doja Cat, The Weeknd, Solange y Stormzy.

¿Desde cuándo Rihanna no saca música nueva?

La autora de hits internacionales como “Work”, “Umbrella”, y “Don’t stop the music” sacó su octavo y último disco en 2016, “Anti”, el cual batió récords y ocupó el primer puesto de las listas más prestigiosas del mundo por semanas. En 2018, después de varios rumores y especulaciones, confirmó por primera vez que lanzaría un nuevo disco, del que hasta ahora no se sabe nada.

No obstane, en el lapso entre "Anti" y el nuevo tema para la película de Rihanna, la artista realizó algunas colaboraciones, pero siempre como invitada y no como solista principal, como en “Wild Thoughts”, de DJ Khaled; “Loyalty”, de Kendrick Lamar, o, la última, “Believe It”, de PartyNextDoor, en 2020, una reaparición que volvió a alimentar las expectativas de los seguidores por su esperado noveno disco.

Rihanna será la estrella del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023

A fines de septiembre, Rihanna fue confirmada como la estrella del espectáculo del medio tiempo del próximo Super Bowl de la NFL, la final de la liga de futbol americano estadounidense, que se celebrará el 12 de febrero de 2023 en la ciudad de Glendale, en el estado de Arizona.



En un principio, varios medios reportaron que la elegida para encabezar este reconocido show iba a ser Taylor Swift, pero el rumor fue desmentido por el mismo equipo de la cantante estadounidense, bajo el argumento de que la estrella country pop se encuentra ocupada en "regrabar los seis álbumes" editados bajo su sello anterior.