Diego Storto, abogado de Rafael Di Zeo, apuntó este martes contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la medida impuesta al líder de la barra brava de Boca.

"Qué feo que es empezar escuchando a Patricia Bullrich, más con el abuso de poder y las cosas que está diciendo", señaló el abogado en diálogo con Ramón Indart en "Todo en off" por Radio Splendid AM 990, y añadió: "Rumbo a Córdoba, que es un dato que ella no da a conocer, la fiscalía imputó a 58 personas y las notificó, pero a Rafael Di Zeo, no. Lo subió sin haberlo notificado", sostuvo.

En el mismo sentido, Storto agregó: "Cuando te imputan por cometer un delito, te mandan una notificación. Rafael no estuvo nunca detenido, pese a que la propia Patricia publicó un tuit diciendo eso. El no está imputado, sí las personas que estuvieron en el micro".



"No puedo hacer una presentación por Di Zeo porque no está imputado. Que nos muestren la notificación y les doy la razón. Hice una presentación diciendo que él se encuentra a disposición de lo que sea", remarcó.



Además, el abogado explicó: "El Derecho de Admisión tiene un máximo legal de cuatro años. Es un abuso de poder total que se da cuando dice que se lo va a aplicar de por vida. Bullrich legisló con un reproche jurídico que no existe en la ley. Me asusta que se meta en los poderes".

Y concluyó: "No existe el llamado a testimonial. Lo que quería la ministra Bullrich es una foto con Rafael Di Zeo. ¿A ustedes les parece que él se puede escapar de los gendarmes y del operativo policial en medio de la ruta? Es muy raro lo que pasó", sentenció.